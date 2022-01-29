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    Сборную Польши возглавит Михневич. Он обыгрывал «Спартак» в Москве (Weszlo)

    Новым главным тренером сборной Польши должен стать Чеслав Михневич. Он расторг контракт с «Легией», чтобы заключить соглашение с Польским футбольным союзом.

    Назначить Михневича захотел глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша, обещавший объявить нового тренера 31 января.

    • Поляки хотели назначить украинца Андрея Шевченко, но не смогли с ним договориться.
    • Михневич с «Легией» осенью обыграл «Спартак» в Москве (1:0).
    • 24 марта поляки сыграют с Россией в Москве в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.

    Россия разгромила Польшу на мини-футбольном Евро. Через два месяца стык за путевку на футбольный ЧМ-2022

    Источник: Weszlo

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +57339

      portero 36 минут назад

      Типо ему всегда будет фартить в Москве? Интересная логика у поляков....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4382

      FENIX-SL 37 минут назад

      лучше бы написали о результатах мини-футбольной сборной
      вот там есть чем гордиться
      собственно там и пример использования легионеров в действии)
      наши ребята перенимают опыт и играют ни чуть не хуже

      2
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      Рейтинг: +6534

      vladik12 > FENIX-SL 26 минут назад

      Если бы ты был более внимателен, то нашел бы, что новость о победе России над Польшей в футзале была здесь.

      0
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      Рейтинг: +39

      Demgel 46 минут назад

      Ну все, хана нам.Бомбардир снова неудачно пошутил,там один Лева может все порешать.

      0
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      Рейтинг: +6723

      Томик 51 минуту назад

      Что он там обыгрывал? Рассказов обыграл "Спартак" вместо "легии".

      3
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      Рейтинг: +39

      Demgel > Томик 49 минут назад

      Рассказова на место Валеры)

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