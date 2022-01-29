Сборную Польши возглавит Михневич. Он обыгрывал «Спартак» в Москве (Weszlo)

Типо ему всегда будет фартить в Москве? Интересная логика у поляков....
Новым главным тренером сборной Польши должен стать Чеслав Михневич. Он расторг контракт с «Легией», чтобы заключить соглашение с Польским футбольным союзом.
Назначить Михневича захотел глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша, обещавший объявить нового тренера 31 января.
- Поляки хотели назначить украинца Андрея Шевченко, но не смогли с ним договориться.
- Михневич с «Легией» осенью обыграл «Спартак» в Москве (1:0).
- 24 марта поляки сыграют с Россией в Москве в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.
Россия разгромила Польшу на мини-футбольном Евро. Через два месяца стык за путевку на футбольный ЧМ-2022
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.