Сборную Польши возглавит Михневич. Он обыгрывал «Спартак» в Москве (Weszlo)

Новым главным тренером сборной Польши должен стать Чеслав Михневич. Он расторг контракт с «Легией», чтобы заключить соглашение с Польским футбольным союзом.

Назначить Михневича захотел глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша, обещавший объявить нового тренера 31 января.

Поляки хотели назначить украинца Андрея Шевченко , но не смогли с ним договориться.

, но не смогли с ним договориться. Михневич с «Легией» осенью обыграл «Спартак» в Москве (1:0).

24 марта поляки сыграют с Россией в Москве в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.

Россия разгромила Польшу на мини-футбольном Евро. Через два месяца стык за путевку на футбольный ЧМ-2022