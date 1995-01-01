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    Россия разгромила Польшу на мини-футбольном Евро. Через два месяца стык за путевку на футбольный ЧМ-2022

    В последнем матче группового этапа Евро-2022 по мини-футболу сборная России разгромила сборную Польши. Счет 5:1, дубль на счету Ивана Чишкалы.

    Россия с отрывом финишировала в группе первой. Соперник по 1/4 финала станет известен позднее.

    • Турнир проходит в Нидерландах.
    • Поляки – аутсайдер группы.
    • 24 марта Россия и Польша (футбольные) сыграют в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.

    На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1157

      Форвард 79 25 минут назад

      Засчитать это результат и не чего фигнёй маяться))

      0
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      Рейтинг: +145

      Дубина 2 часа назад

      Ща Семеныч вылезет поплакаться!!!

      0
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