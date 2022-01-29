Россия разгромила Польшу на мини-футбольном Евро. Через два месяца стык за путевку на футбольный ЧМ-2022

В последнем матче группового этапа Евро-2022 по мини-футболу сборная России разгромила сборную Польши. Счет 5:1, дубль на счету Ивана Чишкалы.

Россия с отрывом финишировала в группе первой. Соперник по 1/4 финала станет известен позднее.

Турнир проходит в Нидерландах.

Поляки – аутсайдер группы.

24 марта Россия и Польша (футбольные) сыграют в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

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