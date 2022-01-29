Россия разгромила Польшу на мини-футбольном Евро. Через два месяца стык за путевку на футбольный ЧМ-2022

В последнем матче группового этапа Евро-2022 по мини-футболу сборная России разгромила сборную Польши. Счет 5:1, дубль на счету Ивана Чишкалы.
Россия с отрывом финишировала в группе первой. Соперник по 1/4 финала станет известен позднее.
- Турнир проходит в Нидерландах.
- Поляки – аутсайдер группы.
- 24 марта Россия и Польша (футбольные) сыграют в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.
На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников
Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»
Источник: Бомбардир.ру