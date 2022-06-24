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  • Тренер Польши: «Рыбус не должен играть в России, там грязные деньги»

Тренер Польши: «Рыбус не должен играть в России, там грязные деньги»

24 июня 2022, 20:41

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал исключение из национальной команды защитника «Спартака» Мацея Рыбуса.

«Это было мое решение. Я позвонил ему после сборов, он первым узнал о моем решении и отнесся к нему с пониманием.

Он знает, что происходит вокруг него, сказал, что смотрел все июньские матчи сборной. Он подбадривает ребят, постоянно с ними на связи, и они прекрасно понимают его ситуацию.

Когда смотришь с точки зрения того, что это Россия, грязные деньги, то понимаешь, что он не должен там играть. Но игроки знают его самого, его жену, его положение. Жена дала понять, что в Польшу ехать не хочет. Ему пришлось принять непростое решение.

Он сказал мне: «Тренер, я хочу помочь сборной. Я не хочу ей вредить. Я знаю, что будет вокруг меня происходить, если меня вызовут, а команде нужна спокойная обстановка».

Я ни в коем случае не говорил о том, что выгоняю его из сборной, потому что не имею на это права. Сейчас я здесь, а через минуту может не быть, придет другой тренер.

Мацей провел 68 матчей за сборную, несколько раз выходил с ней на крупные турниры, и одним решением все это не перечеркнуть, тем более его причиной является семья.

Но и со спортивной точки зрения есть те, кто сейчас выше него, и я ему об этом сказал», – сказал Михневич в программе Hejt Park.

  • Рыбус покинул «Локомотив», с которым истек контракт, и перешел в «Спартак».
  • Он играл за сборную Польши с 2009 года.
  • Футболист провел 66 матчей и забил 2 гола.

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Источник: Sports.ru
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