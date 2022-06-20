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Рыбуса не будут вызывать в сборную Польши из-за того, что он играет в России

Защитника «Спартака» Мацея Рыбуса прекратят вызывать в сборную Польши.

«Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич сообщил Рыбусу, что в связи с его текущей клубной ситуацией его не вызовут на сентябрьские сборы, а также не будут рассчитывать при выборе состава на ЧМ-2022», – говорится в заявлении Федерации футбола Польши.

  • Рыбус покинул «Локомотив», с которым истек контракт, и перешел в «Спартак».
  • Он играл за сборную Польши с 2009 года.
  • Рыбус провел 66 матчей, забил 2 гола.

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Источник: сайт Федерации футбола Польши

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