Тренер сборной Польши встретился с Крыховяком

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич побывал на сборах «Краснодара» в Испании.
Там он встретился с полузащитником Гжегожем Крыховяком. Соответствующая фотография опубликована в твиттере польской сборной.
- 24 марта Польша сыграет с Россией в первом стыке отбора ЧМ-2022.
- Команды встретятся в Москве на стадионе «Динамо».
- Крыховяк играет в РПЛ с 2018 года.
Selekcjoner @czesmich spotkał się dzisiaj z @GrzegKrychowiak. pic.twitter.com/qbqj6OWyzg— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) February 20, 2022
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