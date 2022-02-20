Тренер сборной Польши встретился с Крыховяком

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич побывал на сборах «Краснодара» в Испании.

Там он встретился с полузащитником Гжегожем Крыховяком. Соответствующая фотография опубликована в твиттере польской сборной.

24 марта Польша сыграет с Россией в первом стыке отбора ЧМ-2022.

Команды встретятся в Москве на стадионе «Динамо».

Крыховяк играет в РПЛ с 2018 года.

Карпин встретился с главным тренером сборной Польши

Тренер Польши Михневич: «Знаю русский футбол»

Тренер Польши Михневич посетил тренировку «Динамо»