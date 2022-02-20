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    Тренер сборной Польши встретился с Крыховяком

    Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич побывал на сборах «Краснодара» в Испании.

    Там он встретился с полузащитником Гжегожем Крыховяком. Соответствующая фотография опубликована в твиттере польской сборной.

    • 24 марта Польша сыграет с Россией в первом стыке отбора ЧМ-2022.
    • Команды встретятся в Москве на стадионе «Динамо».
    • Крыховяк играет в РПЛ с 2018 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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