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Гурцкая рассказал, на какую сумму Крыховяк променял ЧМ-2022

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал решение полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка вернуться в клуб.

– На Крыховяка идет огромное давление из-за возвращения в «Краснодар».

– Если он останется, он не поедет на ЧМ-2022.

– Значит, он оценил поездку на ЧМ в 6 миллионов евро (зарплата Крыховяка за оставшиеся два года контракта с «Краснодаром» – прим. «Бомбардира»). А на ЧМ он ничего не заработает. Три матча, и Польша поедет домой. А так у него будет 6 миллионов.

  • Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • В марте поляк приостанавливал договор с клубом и уходил в АЕК.

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Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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05.07.2022 23:45
Комментарии1
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    Рейтинг: +1507

    Benifacto 1 час назад

    крысявяк такой прям 100% поляк!

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