Гурцкая рассказал, на какую сумму Крыховяк променял ЧМ-2022

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал решение полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка вернуться в клуб.
– На Крыховяка идет огромное давление из-за возвращения в «Краснодар».
– Если он останется, он не поедет на ЧМ-2022.
– Значит, он оценил поездку на ЧМ в 6 миллионов евро (зарплата Крыховяка за оставшиеся два года контракта с «Краснодаром» – прим. «Бомбардира»). А на ЧМ он ничего не заработает. Три матча, и Польша поедет домой. А так у него будет 6 миллионов.
- Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
- Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- В марте поляк приостанавливал договор с клубом и уходил в АЕК.
Источник: ютуб-канал «Вышли!»