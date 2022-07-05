Гурцкая рассказал, на какую сумму Крыховяк променял ЧМ-2022

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал решение полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка вернуться в клуб.

– На Крыховяка идет огромное давление из-за возвращения в «Краснодар».

– Если он останется, он не поедет на ЧМ-2022.

– Значит, он оценил поездку на ЧМ в 6 миллионов евро (зарплата Крыховяка за оставшиеся два года контракта с «Краснодаром» – прим. «Бомбардира»). А на ЧМ он ничего не заработает. Три матча, и Польша поедет домой. А так у него будет 6 миллионов.