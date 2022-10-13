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    Крыховяк будет готовиться к ЧМ-2022 с «Легией»

    «Легия» сообщила, что полузащитник Гжегож Крыховяк будет тренироваться с командой со второй половины октября.

    32-летний футболист решил готовиться к чемпионату мира в составе польского клуба.

    • Права на хавбека принадлежат «Краснодару».
    • В июле его арендовал саудовский «Аль-Шабаб».
    • Соперники сборной Польши по группе на ЧМ-2022 – Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия.
    • Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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    Источник: твиттер «Легии»

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    Сегодня, 21:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +424

      Андреич 14 минут назад

      Мексиканцы, не подведите!
      Хочется добавить ... , но ... буду политкорректен )

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