Крыховяк будет готовиться к ЧМ-2022 с «Легией»

Мексиканцы, не подведите!
Хочется добавить ... , но ... буду политкорректен )
«Легия» сообщила, что полузащитник Гжегож Крыховяк будет тренироваться с командой со второй половины октября.
32-летний футболист решил готовиться к чемпионату мира в составе польского клуба.
- Права на хавбека принадлежат «Краснодару».
- В июле его арендовал саудовский «Аль-Шабаб».
- Соперники сборной Польши по группе на ЧМ-2022 – Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия.
- Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.