Гончаренко рассказал, считает ли он Крыховяка причастным к отъезду легионеров из «Краснодара»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко, ранее работавший в «Краснодаре», высказался о полузащитнике Гжегоже Крыховяке.
«Хочу встать на сторону Крыховяка. Много было слухов, что он всех легионеров подговорил уехать. Но я уверен, что он меньше всех хотел уезжать и не занимался этой ерундой.
Гжегож суперадекватный, корректный и воспитанный парень», – заявил Гончаренко.
- Весной Крыховяк уходил в греческий АЕК.
- Сейчас поляк выступает в «Аль-Шабабе» из Саудовской Аравии.
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Источник: «Чемпионат»