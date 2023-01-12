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    Гончаренко рассказал, считает ли он Крыховяка причастным к отъезду легионеров из «Краснодара»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко, ранее работавший в «Краснодаре», высказался о полузащитнике Гжегоже Крыховяке.

    «Хочу встать на сторону Крыховяка. Много было слухов, что он всех легионеров подговорил уехать. Но я уверен, что он меньше всех хотел уезжать и не занимался этой ерундой.

    Гжегож суперадекватный, корректный и воспитанный парень», – заявил Гончаренко.

    • Весной Крыховяк уходил в греческий АЕК.
    • Сейчас поляк выступает в «Аль-Шабабе» из Саудовской Аравии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12748

      Алексей З 1 час назад

      Этот ответ разочарует длббов - патриотов.
      Как всё хорошо складывалось , Польша отказалась с нами играть , Крыховяк под рукой, тут и методички не надо, всё как учили.

      0
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      Рейтинг: +868

      SLADE2019 2 часа назад

      Во-первых, чего, ты Гончаренко столько молчал и не вступался за Крыховяка, а во-вторых, история уже давно мхом поросла.

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      Рейтинг: +1407

      balam > SLADE2019 1 час назад

      так его и не спрашивали.спросили-ответил.бери пример

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      Рейтинг: +12241

      DeStar > SLADE2019 28 минут назад

      я думаю это какое-то интервью разбивают на части целый день

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      Рейтинг: +24956

      bset 3 часа назад

      Неадекватны те, кто привел к тому, что люди вообще вынуждены делать такой выбор, срываться куда-то со своего места. Спасибо им за "стабильность".

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