Гончаренко рассказал, считает ли он Крыховяка причастным к отъезду легионеров из «Краснодара»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко, ранее работавший в «Краснодаре», высказался о полузащитнике Гжегоже Крыховяке.

«Хочу встать на сторону Крыховяка. Много было слухов, что он всех легионеров подговорил уехать. Но я уверен, что он меньше всех хотел уезжать и не занимался этой ерундой.

Гжегож суперадекватный, корректный и воспитанный парень», – заявил Гончаренко.

Весной Крыховяк уходил в греческий АЕК.

Сейчас поляк выступает в «Аль-Шабабе» из Саудовской Аравии.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно