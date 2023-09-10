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Гжегож Крыховяк
Статистика
Гжегож Крыховяк - статистика
Завершил карьеру
29 января 1990 (36), Грыфице
#20 | Полузащитник
186 см | 83 кг
Польша
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Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Отбор ЧЕ-2024 2023
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
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П
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Польша
2
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0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2024, 6 тур
Албания
2 : 0
10.09.2023
Польша
1' - 70'
61'
Отбор ЧЕ-2024, 5 тур
Польша
2 : 0
07.09.2023
Фарерские острова
1' - 80'
22'
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