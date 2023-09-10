Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Отбор ЧЕ-2024 2023 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Суперкубок России 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Суперкубок России 2020 Чемпионат Европы 2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Суперкубок России 2019 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок УЕФА 2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок УЕФА 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013