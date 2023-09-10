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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Албания - Польша
Албания - Польша: обзор матча 10 сентября 2023
Албания
10.09.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 6 тур
2 : 0
Завершен
Польша
37'
Я. Асани
62'
М. Даку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Албания - Польша
88'
Желтая карточка
М. Ветеска
Желтая карточка
Т. Сефери
86'
Замена
К. Гясула
️️️️
Н. Байрами
80'
79'
Желтая карточка
К. Линетти
Желтая карточка
А. Муджа
75'
70'
Замена
К. Линетти
️️️️
Г. Крыховяк
70'
Замена
М. Скурась
️️️️
Б. Берешиньски
Замена
А. Муджа
️️️️
Я. Асани
70'
Замена
К. Баре
️️️️
К. Асллани
70'
Желтая карточка
Ф. Везели
64'
Желтая карточка
М. Даку
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Даку
Пас отдал
Ю. Рамадани
62'
Замена
Т. Сефери
️️️️
М. Узуни
62'
Замена
М. Даку
️️️️
С. Цикалеши
62'
61'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
61'
Замена
К. Свидерски
️️️️
С. Шиманьски
61'
Замена
К. Гросицки
️️️️
Я. Каминьски
Желтая карточка
Т. Стракоша
59'
Желтая карточка
К. Асллани
45'
+8
45'
+8
Желтая карточка
Б. Берешиньски
45'
+7
Желтая карточка
Я. Каминьски
Желтая карточка
С. Цикалеши
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Я. Асани
Пас отдал
Э. Хюсай
37'
34'
Замена
М. Ветеска
️️️️
Я. Беднарек
9'
Желтая карточка
Я. Беднарек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
16
Арбнор Муджа
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Польша
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Михал Скурась
ЛВ
8
Карол Линетти
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
7
Адриан Бенедичак
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стракоша
3
Митай
18
Исмайли
6
Джимсити
4
Хюсай
8
Асллани
20
Рамадани
11
Узуни
10
Байрами
9
Асани
16
Цикалеши
3-3-1-2-1
1
Щесны
2
Кэш
5
Беднарек
14
Кивиор
4
Кедзиора
10
Крыховяк
18
Берешиньски
10
Зелински
20
Шиманьски
7
Каминьски
9
Левандовски
10
Байрами
8
Гясула
8
Гясула
10
Байрами
8
Асллани
7
Баре
7
Баре
8
Асллани
9
Асани
16
Муджа
16
Муджа
9
Асани
16
Цикалеши
19
Даку
19
Даку
16
Цикалеши
11
Узуни
17
Сефери
17
Сефери
11
Узуни
5
Беднарек
4
Ветеска
4
Ветеска
5
Беднарек
7
Каминьски
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Каминьски
10
Крыховяк
8
Линетти
8
Линетти
10
Крыховяк
18
Берешиньски
17
Скурась
17
Скурась
18
Берешиньски
20
Шиманьски
11
Свидерски
11
Свидерски
20
Шиманьски
Остались в запасе
Албания
Польша
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
7
Адриан Бенедичак
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
5
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
7
Адриан Бенедичак
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Албания - Польша
7
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
6
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
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3 : 1
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