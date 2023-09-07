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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Польша - Фарерские острова
Польша - Фарерские острова: обзор матча 07 сентября 2023
Польша
07.09.2023, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 5 тур
2 : 0
Завершен
Фарерские острова
73'
Р. Левандовски (П)
83'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Польша - Фарерские острова
Желтая карточка
П. Вшолек
90'
+2
88'
Замена
С. Радосавлевич
️️️️
Г. Ватнхамар
Замена
К. Гросицки
️️️️
Я. Каминьски
88'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
83'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
Г. Крыховяк
80'
74'
Замена
Й. Даниэльсен
️️️️
Д. Соренсен
74'
Замена
Я. Бископсте Андреасен
️️️️
Р. Юнсен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
73'
61'
Замена
К. Ольсен
️️️️
Й. Эдмундссон
61'
Замена
️️️️
Й. Бьярталид
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Милик
59'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
Б. Берешиньски
59'
58'
Желтая карточка
С. Наттестад
Замена
П. Вшолек
️️️️
М. Скурась
46'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
17
Михал Скурась
ЛВ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Польша
1
Марцин Булка
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Карол Линетти
ЦП
23
Каспер Козловски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
15
Павел Вшолек
ПВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Бардур Рейнатред
ВР
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
19
Паэтур Петерсен
ЛВ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
17
Стефан Радосавлевич
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Щесны
18
Берешиньски
5
Беднарек
14
Кивиор
4
Кедзиора
10
Крыховяк
10
Зелински
7
Каминьски
17
Скурась
7
Милик
9
Левандовски
4-5-1
1
Ламхауге
15
Фэре
5
Наттестад
3
Давидсен
16
Ватнхамар
6
Юнсен
9
Соренсен
7
Бьярталид
13
Аскхам
10
Ватнхамар
14
Эдмундссон
7
Каминьски
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Каминьски
10
Крыховяк
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Крыховяк
18
Берешиньски
20
Шиманьски
20
Шиманьски
18
Берешиньски
17
Скурась
15
Вшолек
15
Вшолек
17
Скурась
7
Милик
11
Свидерски
11
Свидерски
7
Милик
9
Соренсен
2
Даниэльсен
2
Даниэльсен
9
Соренсен
6
Юнсен
13
Андреасен
13
Андреасен
6
Юнсен
16
Ватнхамар
17
Радосавлевич
17
Радосавлевич
16
Ватнхамар
14
Эдмундссон
11
Ольсен
11
Ольсен
14
Эдмундссон
Остались в запасе
Польша
Фарерские острова
1
Марцин Булка
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Карол Линетти
ЦП
23
Каспер Козловски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Бардур Рейнатред
ВР
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
19
Паэтур Петерсен
ЛВ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Карол Линетти
ЦП
23
Каспер Козловски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
Остались в запасе
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Бардур Рейнатред
ВР
5
Андриас Эдмундссон
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
19
Паэтур Петерсен
ЛВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Польша - Фарерские острова
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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