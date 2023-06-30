Крыховяк объявил о разрыве контракта с «Краснодаром»

Полузащитник Гжегож Крыховяк сообщил, что разорвал контракт с «Краснодаром».

«Когда появилась возможность разорвать контракт, мое решение было ясным. Я не хотел возвращаться в Россию, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить «Краснодару», что я хочу расстаться.

После начала спецоперации моя позиция была понятной, поэтому нет смысла искать другую аренду. Теперь есть возможность начать новую главу в моей карьере. У меня есть несколько предложений. Первый и главный вариант – остаться в «Аль-Шабабе», – заявил Крыховяк в интервью Мeczyki.pl.