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    Крыховяк объявил о разрыве контракта с «Краснодаром»

    Полузащитник Гжегож Крыховяк сообщил, что разорвал контракт с «Краснодаром».

    «Когда появилась возможность разорвать контракт, мое решение было ясным. Я не хотел возвращаться в Россию, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить «Краснодару», что я хочу расстаться.

    После начала спецоперации моя позиция была понятной, поэтому нет смысла искать другую аренду. Теперь есть возможность начать новую главу в моей карьере. У меня есть несколько предложений. Первый и главный вариант – остаться в «Аль-Шабабе», – заявил Крыховяк в интервью Мeczyki.pl.

    • Последний год поляк играл в аренде за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.
    • В январе Крыховяку исполнилось 33 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1626

      zarsm 1 час назад

      Кон чен ый

      0
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      Рейтинг: +279

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Ну что же. Удачи. Игрок качественный но переживать не будем.

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