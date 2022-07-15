Живоглядов рассказал об отношении к Крыховяку, который призывал легионеров покидать Россию

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал об отношении к полузащитнику «Краснодара» Гжегожу Крыховяку.

— У тебя не поменялось отношению к Крыховяку, который весной призывал легионеров покидать Россию?

— В «Локо» мы хорошо общались. Как и с Рыбусом, с которым до сих пор поддерживаю связь. Мы часто контактировали, всегда сидели за одним столом.

Почему у меня должно было поменяться отношение к нему? Я не знаю, был ли Гжегож тем человеком, который уговаривал иностранцев «Краснодара» уезжать из России, как об этом пишут. Насколько я понял, это не особо соответствовало действительности.