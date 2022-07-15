Живоглядов рассказал об отношении к Крыховяку, который призывал легионеров покидать Россию

Даже если и призывал уезжать, что здесь такого? Из России не только иностранцы, но и собственные мозги, интеллигенция уезжает, потому что понимают, во что превращается страна и ничего общего с выходками руководства страны иметь не хотят. Это нормально.
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал об отношении к полузащитнику «Краснодара» Гжегожу Крыховяку.
— У тебя не поменялось отношению к Крыховяку, который весной призывал легионеров покидать Россию?
— В «Локо» мы хорошо общались. Как и с Рыбусом, с которым до сих пор поддерживаю связь. Мы часто контактировали, всегда сидели за одним столом.
Почему у меня должно было поменяться отношение к нему? Я не знаю, был ли Гжегож тем человеком, который уговаривал иностранцев «Краснодара» уезжать из России, как об этом пишут. Насколько я понял, это не особо соответствовало действительности.
- Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
- Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Саудовский «Аль-Шабаб» арендовал поляка на год.