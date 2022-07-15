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Живоглядов рассказал об отношении к Крыховяку, который призывал легионеров покидать Россию

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал об отношении к полузащитнику «Краснодара» Гжегожу Крыховяку.

— У тебя не поменялось отношению к Крыховяку, который весной призывал легионеров покидать Россию?

— В «Локо» мы хорошо общались. Как и с Рыбусом, с которым до сих пор поддерживаю связь. Мы часто контактировали, всегда сидели за одним столом.

Почему у меня должно было поменяться отношение к нему? Я не знаю, был ли Гжегож тем человеком, который уговаривал иностранцев «Краснодара» уезжать из России, как об этом пишут. Насколько я понял, это не особо соответствовало действительности.

  • Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Саудовский «Аль-Шабаб» арендовал поляка на год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +578

    чаппай 2 часа назад

    Даже если и призывал уезжать, что здесь такого? Из России не только иностранцы, но и собственные мозги, интеллигенция уезжает, потому что понимают, во что превращается страна и ничего общего с выходками руководства страны иметь не хотят. Это нормально.

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    Рейтинг: +667

    111Hunter111 > чаппай 2 часа назад

    А ты что остался или не интеллигент?

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    Рейтинг: +50

    Чоткар Патыр > чаппай 2 часа назад

    Тебя кто-то нае...ал. Поменьше телек смотри, Чаппай )

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    Рейтинг: +90

    Miru mir > Чоткар Патыр 1 час назад

    Ну ты ж соловьеваскабееву смотришь...О чем ты тут мычишь ?

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    Рейтинг: +16434

    житель СПб > 111Hunter111 32 минуты назад

    А кто сказал - что он остался? Это типичный иностранный прихвостень. Которые не понимают, что в России есть понятие Родины. Которое и Деникину не позволило идти на службу к немцам, хотя очень звали. И настоящие интеллигенты - это не те, кто бегут туда, где вкуснее и слаще, а те, что разделяют свою судьбу с Родиной - как бы сложно это не было.

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    Рейтинг: +578

    чаппай > житель СПб 20 минут назад

    Вот почему, если человек начинает писать что-то про родину, то сразу становится понятно, что он, как бы помягче сказать, глуповат?? А что, если я родину побольше твоего люблю, но пользу ей мне не даёт приносить кремлевская ОПГ??? И делать это я могу только находясь за её пределами??? До этого твои бараньи мозги додуматься не могут??

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    Рейтинг: +667

    111Hunter111 > Miru mir 17 минут назад

    Автор наверное обдристовичем заслушивается.

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