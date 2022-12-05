Крыховяк отреагировал на слова Дзюбы, который назвал поляков «скотами»

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк не стал отвечать Артему Дзюбе.

Ранее экс-форвард «Зенита» сказал, что поляков терпеть не может и назвал их «скотами».

– Ты видел слова Дзюбы?

– Нет.

– Он сказал, что поляки сначала говорили, что не будут играть со сборной России, а потом сказали: «Жаль, мы с ними не сыграли». Что ты можешь ему ответить?

– Знаете, для меня это уже история. Самое главное, что происходит сегодня.

Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что именно было сказано.

Россия и Польша должны были сыграть в стыках ЧМ-2022 в марте.

Поляки вчера вылетели с чемпионата мира от Франции.

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