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    Крыховяк отреагировал на слова Дзюбы, который назвал поляков «скотами»

    Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк не стал отвечать Артему Дзюбе.

    Ранее экс-форвард «Зенита» сказал, что поляков терпеть не может и назвал их «скотами».

    – Ты видел слова Дзюбы?

    – Нет.

    – Он сказал, что поляки сначала говорили, что не будут играть со сборной России, а потом сказали: «Жаль, мы с ними не сыграли». Что ты можешь ему ответить?

    – Знаете, для меня это уже история. Самое главное, что происходит сегодня.

    Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что именно было сказано.

    • Россия и Польша должны были сыграть в стыках ЧМ-2022 в марте.
    • Поляки вчера вылетели с чемпионата мира от Франции.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12293

      Алексей З 1 час назад

      Зачем провоцировать ?
      Решение принимали УЕФА и ФИФА, что тут на поляков гнать.
      Причину стараются не замечать , а реагируют только на последствия.
      23 февраля все готовились к стыкам , но пришло 24 и получили то , что имеем.
      Больше 9 месяцев прошло , пора бы уже угомониться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +315

      Теркчанин 1 час назад

      Судя по играм со среднеазиатами,у Польши вряд ли Россия могла выиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3930

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Правильно все зюба сказал.

      3
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      Рейтинг: +17245

      Garrincha58 1 час назад

      янки вылетели швайны вообще обкакались по самое не хочу и эти шляхтичи вчера тоже ещё бы англосаксам обкакаться и было бы здорово всю эту гейевропу домой

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23678

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      А что тут скажешь, если всё названо своими именами. (

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6047

      Давид59 2 часа назад

      Сразу пошёл искать определение расизма. Нашёл. Подходит на все сто.

      1
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      Рейтинг: +16510

      NewLife > Давид59 1 час назад

      Это не расизм, а национализм.

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      Ответить
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      Рейтинг: +6047

      Давид59 3 часа назад

      ПИшите, что отреагировал. На самом деле не отреагировал. Тщательней надо с заголовками.

      4
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      Рейтинг: +8485

      vladik12 > Давид59 2 часа назад

      Думаю, им все-таки виднее, как строить заголовки).

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