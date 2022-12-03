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«Скоты». Дзюба назвал нацию, которую он «терпеть не может»

3 декабря 2022, 20:22
15

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба негативно высказался о Польше.

«Три сборные, с которыми я бы хотел сыграть в группе на чемпионате мира? Так трудно сказать.

Я бы вообще хотел, чтобы был шанс сразиться за выход с теми же поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу. Когда они ещe начали кричать: «Мы с ними играть не будем», а потом: «Эх, жалко, что мы с ними не сыграли». Сами, скоты, кричали, что не хотят играть!» – сказал Дзюба.

  • Сборная Польши должна была сыграть с Россией в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022.
  • Поляки оказали давление на ФИФА, чтобы Россию отстранили.
  • Дзюба со сборной России доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

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Источник: ютуб-канал «Площадка»
Россия. Премьер-лига Польша Дзюба Артем
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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CSKA №1
1670089145
Поляки ******!
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Hala Madrid
1670089249
Дзюбе с его поведением бы заткнуться
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almanev
1670091121
Редкий случае, когда мнение дзюбы совпадает с моим
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DOCTOR PENALTY
1670093052
Терпеть не могу Дзюбу, но здесь поддерживаю.
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R_a_i_n
1670093288
Пшеки как гиены Европы.
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ААМ
1670093825
Поляки помнят плохое, сделанное им, но начисто забывает о плохом, сделанном ими
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IVANRUS777
1670120392
Нет плохих национальностей есть плохие люди. Языком чесать о ненависти к какой то национальности могут только недалёкие люди или фашисты. Я так воспитан людьми, которые прошли ВОВ, а вы ниже подписавшиеся не знаю честно говоря.
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Иван Петров 1986
1670219413
Первый раз я с зюбой согласен на 100%.
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LMI
1670238525
Сам ты ....
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