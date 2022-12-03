Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба негативно высказался о Польше.

«Три сборные, с которыми я бы хотел сыграть в группе на чемпионате мира? Так трудно сказать.

Я бы вообще хотел, чтобы был шанс сразиться за выход с теми же поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу. Когда они ещe начали кричать: «Мы с ними играть не будем», а потом: «Эх, жалко, что мы с ними не сыграли». Сами, скоты, кричали, что не хотят играть!» – сказал Дзюба.

Сборная Польши должна была сыграть с Россией в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022.

Поляки оказали давление на ФИФА, чтобы Россию отстранили.

Дзюба со сборной России доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира