Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дзюба назвал нацию, которую он «терпеть не может»

    Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба негативно высказался о Польше.

    «Три сборные, с которыми я бы хотел сыграть в группе на чемпионате мира? Так трудно сказать.

    Я бы вообще хотел, чтобы был шанс сразиться за выход с теми же поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу. Когда они ещe начали кричать: «Мы с ними играть не будем», а потом: «Эх, жалко, что мы с ними не сыграли», – сказал Дзюба.

    • Сборная Польши должна была сыграть с Россией в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022.
    • Поляки оказали давление на ФИФА, чтобы Россию отстранили.
    • Дзюба со сборной России доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Дзюба высказался о карьере Черчесова 3
    Черчесов призвал оставить Дзюбу в покое 1
    Медведев: «Надеюсь, Дзюба найдет свою команду и проявит свое мастерство» 1
    Источник: ютуб-канал «Площадка»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11