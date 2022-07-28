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  • Жигулев: «Крыховяк не агитировал легионеров покидать «Краснодар». Он думал вернуться»

Жигулев: «Крыховяк не агитировал легионеров покидать «Краснодар». Он думал вернуться»

28 июля 2022, 14:51
3

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев заявил, что полузащитник Гжегож Крыховяк не призывал легионеров уходить из клуба.

— Что думаешь о поступке Крыховяка, который агитировал всех легионеров уехать?

— Вообще не знаю, откуда пошла эта информация. Насколько я слышал, он никого не агитировал. Не могу утверждать, но я общался с ребятами в «Краснодаре». Мне говорили, что Крыховяк так не поступал.

Наоборот — уже будучи в Греции, он спрашивал, какая ситуация в клубе, думал о том, чтобы вернуться.

Но понятно, что это сложно. Скоро чемпионат мира. Думаю, если бы он остался в России, то пролетел бы мимо ЧМ. Это похоже на ситуацию с Рыбусом — сколько у него всяких проблем было и наговоров из-за того, что он остался. Вряд ли он теперь поедет на ЧМ. А Крыховяк уехал — и поедет.

  • Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Саудовский «Аль-Шабаб» арендовал поляка на год.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крыховяк Гжегож Жигулев Илья
Комментарии (3)
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sined1951
1659010253
Ничего удивительного. Лож в СМИ в нашей стране стала чуть ли не обязательной.Наказаний ни каких нет.
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BRO_football
1659011949
Гнать Крыховяка из Краснодара ссаными тряпками. С таким отношением к клубу и к России нечего ему здесь делать.
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vladimir-7
1659012016
Ну посмотрим где окажется Крыховяк и появится ли он в сборной пшиков
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