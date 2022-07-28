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    Жигулев: «Крыховяк не агитировал легионеров покидать «Краснодар». Он думал вернуться»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев заявил, что полузащитник Гжегож Крыховяк не призывал легионеров уходить из клуба.

    — Что думаешь о поступке Крыховяка, который агитировал всех легионеров уехать?

    — Вообще не знаю, откуда пошла эта информация. Насколько я слышал, он никого не агитировал. Не могу утверждать, но я общался с ребятами в «Краснодаре». Мне говорили, что Крыховяк так не поступал.

    Наоборот — уже будучи в Греции, он спрашивал, какая ситуация в клубе, думал о том, чтобы вернуться.

    Но понятно, что это сложно. Скоро чемпионат мира. Думаю, если бы он остался в России, то пролетел бы мимо ЧМ. Это похоже на ситуацию с Рыбусом — сколько у него всяких проблем было и наговоров из-за того, что он остался. Вряд ли он теперь поедет на ЧМ. А Крыховяк уехал — и поедет.

    • Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
    • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Саудовский «Аль-Шабаб» арендовал поляка на год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25286

      vladimir-7 43 минуты назад

      Ну посмотрим где окажется Крыховяк и появится ли он в сборной пшиков

      0
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      Рейтинг: +11697

      BRO_football 44 минуты назад

      Гнать Крыховяка из Краснодара ссаными тряпками. С таким отношением к клубу и к России нечего ему здесь делать.

      0
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      Рейтинг: +762

      sined1951 1 час назад

      Ничего удивительного. Лож в СМИ в нашей стране стала чуть ли не обязательной.Наказаний ни каких нет.

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