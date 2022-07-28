Жигулев: «Крыховяк не агитировал легионеров покидать «Краснодар». Он думал вернуться»

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев заявил, что полузащитник Гжегож Крыховяк не призывал легионеров уходить из клуба.

— Что думаешь о поступке Крыховяка, который агитировал всех легионеров уехать?

— Вообще не знаю, откуда пошла эта информация. Насколько я слышал, он никого не агитировал. Не могу утверждать, но я общался с ребятами в «Краснодаре». Мне говорили, что Крыховяк так не поступал.

Наоборот — уже будучи в Греции, он спрашивал, какая ситуация в клубе, думал о том, чтобы вернуться.

Но понятно, что это сложно. Скоро чемпионат мира. Думаю, если бы он остался в России, то пролетел бы мимо ЧМ. Это похоже на ситуацию с Рыбусом — сколько у него всяких проблем было и наговоров из-за того, что он остался. Вряд ли он теперь поедет на ЧМ. А Крыховяк уехал — и поедет.