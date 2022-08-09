Крыховяк оценил решение Рыбуса остаться в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды за саудовский «Аль-Шабаб», рассказал о своем отношении к решению Мацея Рыбуса остаться в России.

Защитник после истечения контракта с «Локомотивом» перешел в «Спартак».

После этого его исключили из сборной Польши.

«Мацей сильнее связан с Россией, чем я. Он там давно живет, у него русская жена и дети. Для него это второй дом.

Кто знает, возможно, его решение остаться лучше, чем если бы он насильно перевернул свою профессиональную и личную жизнь с ног на голову.

В сборной Польши никто из ребят его не осуждает. После этой ситуации я позвонил Мацею и поддержал его. Я отношусь к нему как к другу, и знаю, что ему было нелегко», – заявил Крыховяк.