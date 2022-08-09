Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Крыховяк оценил решение Рыбуса остаться в РПЛ

    Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды за саудовский «Аль-Шабаб», рассказал о своем отношении к решению Мацея Рыбуса остаться в России.

    • Защитник после истечения контракта с «Локомотивом» перешел в «Спартак».
    • После этого его исключили из сборной Польши.

    «Мацей сильнее связан с Россией, чем я. Он там давно живет, у него русская жена и дети. Для него это второй дом.

    Кто знает, возможно, его решение остаться лучше, чем если бы он насильно перевернул свою профессиональную и личную жизнь с ног на голову.

    В сборной Польши никто из ребят его не осуждает. После этой ситуации я позвонил Мацею и поддержал его. Я отношусь к нему как к другу, и знаю, что ему было нелегко», – заявил Крыховяк.

    Новости по теме
    Крыховяк раскрыл подробности ухода из «Краснодара» 5
    Жигулев: «Крыховяк не агитировал легионеров покидать «Краснодар». Он думал вернуться» 3
    Живоглядов рассказал об отношении к Крыховяку, который призывал легионеров покидать Россию 19
    Источник: SportoweFakty

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11