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    Крыховяк раскрыл подробности ухода из «Краснодара»

    Полузащитник «Аль-Шабаба» Гжегож Крыховяк в интервью Sportowefakty рассказал, как приостановил контракт с «Краснодаром».

    — Руководство «Краснодара» хотело, чтобы я остался, и другого варианта не рассматривало. Это очень осложняло всю ситуацию. Как только УЕФА дал добро на возможность ухода в аренду, наши переговоры, по сути, закончились. «Краснодар» сдался.

    Я постарался как можно скорее найти новый клуб, чтобы нормально начать подготовительный период.

    — И было ли возможно расторжение контракта?

    — Не было такой возможности. Это также повлечет за собой астрономические финансовые штрафы. Ни один клуб не допустит ситуации, когда однажды игрок скажет: «Я не хочу здесь больше играть, я еду домой». Однако именно я имел право выбирать команду, в которую пойду.

    В «Краснодаре» я чувствовал себя очень хорошо, спортивный проект был великолепен. Выяснилось, что через несколько месяцев мне нужно было собираться и ехать в Грецию. В футболе планирование, мягко говоря, сложно.

    • Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
    • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Саудовский «Аль-Шабаб» арендовал поляка на год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +678

      Докторо123 50 минут назад

      Он только по паспорту поляк... Скользкое существо... Гнать таких надо подальше...Нормальные поляки остались в РПЛ...

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      Рейтинг: +16659

      Cleaner 2 часа назад

      Этот Крысеныш теперь интервью раздает...(((

      1
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      Рейтинг: +16470

      ilichkadr 3 часа назад

      "В «Краснодаре» я чувствовал себя очень хорошо"!?
      Тогда чего же свалил? Этож шляхтич, которым веры не было и нет. Спал и видел когда УЕФА дал добро на возможность ухода в аренду. Бабло всегда было уделом пшеков.

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      Рейтинг: +24429

      JTherry > ilichkadr 2 часа назад

      из-за блокировки счетов в банках Галицкому нечем платить пшеку стало, вот и весь секрет его ухода...

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      Рейтинг: +16470

      ilichkadr > JTherry 1 час назад

      Ага, видимо блокировали только тот счёт, с которого платили пшеку. Это всё ерунда, догадки..........
      P.S. Это политика. Не зря пшеки претендуют на роль «первой жены» америкосов.

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