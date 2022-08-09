Крыховяк раскрыл подробности ухода из «Краснодара»

Полузащитник «Аль-Шабаба» Гжегож Крыховяк в интервью Sportowefakty рассказал, как приостановил контракт с «Краснодаром».

— Руководство «Краснодара» хотело, чтобы я остался, и другого варианта не рассматривало. Это очень осложняло всю ситуацию. Как только УЕФА дал добро на возможность ухода в аренду, наши переговоры, по сути, закончились. «Краснодар» сдался.

Я постарался как можно скорее найти новый клуб, чтобы нормально начать подготовительный период.

— И было ли возможно расторжение контракта?

— Не было такой возможности. Это также повлечет за собой астрономические финансовые штрафы. Ни один клуб не допустит ситуации, когда однажды игрок скажет: «Я не хочу здесь больше играть, я еду домой». Однако именно я имел право выбирать команду, в которую пойду.

В «Краснодаре» я чувствовал себя очень хорошо, спортивный проект был великолепен. Выяснилось, что через несколько месяцев мне нужно было собираться и ехать в Грецию. В футболе планирование, мягко говоря, сложно.