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Агент Крыховяка отреагировал на новость о возможном расторжении контракта с «Краснодаром»

Давид Манасия, агент полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка, опроверг информацию о вероятном уходе игрока из клуба РПЛ.

Сообщалось, что стороны ведут переговоры о расторжении контракта, рассчитанного до 2024 года.

«Краснодар» и Крыховяк ведут переговоры о расторжении контракта? Нет, это не правда. Гжегож остаeтся в «Краснодаре», – сказал агент.

  • Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • В марте поляк приостанавливал договор с клубом и уходил в АЕК.

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +729

    Suvorov51 33 минуты назад

    Гнать всех наемников из российского футбола, крутят задницей как плохие девки, просто надо очистить все команды от иностранных футболистов

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    Рейтинг: +16194

    житель СПб 45 минут назад

    Гнать надо из клуба! С этим человеком вряд ли команда сможет хорошо играть.

    0
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    Рейтинг: +131

    NET VOINE 46 минут назад

    То остаетс, то не остается.

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