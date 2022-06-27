Агент Крыховяка отреагировал на новость о возможном расторжении контракта с «Краснодаром»

Давид Манасия, агент полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка, опроверг информацию о вероятном уходе игрока из клуба РПЛ.

Сообщалось, что стороны ведут переговоры о расторжении контракта, рассчитанного до 2024 года.

«Краснодар» и Крыховяк ведут переговоры о расторжении контракта? Нет, это не правда. Гжегож остаeтся в «Краснодаре», – сказал агент.

Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.

Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

В марте поляк приостанавливал договор с клубом и уходил в АЕК.

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