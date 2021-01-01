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«Краснодар» ведет переговоры о расторжении контракта с Крыховяком («РБ Спорт»)

Полузащитник Гжегож Крыховяк с большей долей вероятности покинет «Краснодар».

Сейчас стороны обсуждают возможность досрочного прекращения сотрудничества.

Для переговоров о расторжении контракта поляк и прилетел в Россию.

  • Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2023/24.
  • В марте хавбек приостанавливал договор с клубом и уходил в АЕК.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +164

    Фантомас 67 1 час назад

    По моему, это было более чем Очевидно.

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    Рейтинг: +131

    NET VOINE 2 часа назад

    Для переговоров о расторжении контракта поляк и прилетел в Россию.=======Ну вот. А то тут некоторые его в Краснодаре 2 гноить предлагали.)))

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    Рейтинг: +1973

    LOKOfanatik19 > NET VOINE 1 час назад

    Расторгнуть контракт и сгноить в Краснодаре 2

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    Рейтинг: +131

    NET VOINE > LOKOfanatik19 1 час назад

    сгноить в Краснодаре 2=====Ну ты тоже как и другие дебилы.
    Краснодар 2 не был создан для гниения, разложения и других эффектов фильмов ужаса...Краснодар 2 создан для развития футболистов, для совершенствования их мастерства, а значит процветания и достижения совершенства всего клуба....
    Дебилам типа LOKOfanatik19 и другим клуб Краснодар предлагает пройти в ад, для того чтобы они в полной мере реализовали свои низменные чувства садизма и мазохизма.

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