«Краснодар» ведет переговоры о расторжении контракта с Крыховяком («РБ Спорт»)

Полузащитник Гжегож Крыховяк с большей долей вероятности покинет «Краснодар».

Сейчас стороны обсуждают возможность досрочного прекращения сотрудничества.

Для переговоров о расторжении контракта поляк и прилетел в Россию.

Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.

Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2023/24.

В марте хавбек приостанавливал договор с клубом и уходил в АЕК.

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