«Краснодар» ведет переговоры о расторжении контракта с Крыховяком («РБ Спорт»)

Полузащитник Гжегож Крыховяк с большей долей вероятности покинет «Краснодар».
Сейчас стороны обсуждают возможность досрочного прекращения сотрудничества.
Для переговоров о расторжении контракта поляк и прилетел в Россию.
- Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
- Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2023/24.
- В марте хавбек приостанавливал договор с клубом и уходил в АЕК.
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Источник: «РБ Спорт»