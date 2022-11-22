Крыховяк отказался отвечать на вопрос российского журналиста о «Краснодаре» на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк отказался отвечать на вопрос российского журналиста о «Краснодаре».

– В России писали, что это ты подговаривал легионеров «Краснодара» уехать из России.

– Мы на чемпионате мира, зачем нам сейчас говорить о «Краснодаре»?

Крыховяк приостановил контракт с «Краснодаром» и перешел в «Аль-Шабаб».

Сегодня Гжегож принял участие в матче Мексика – Польша (0:0).

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