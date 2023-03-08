Директор «Локо» Ульянов: «Надо смириться, что пока трансферов уровня Крыховяка, Чорлуки, Фернандеша не будет»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подытожил зимнюю трансферную кампанию клуба.

— Давайте подведем итоги вашей первой трансферной кампании в «Локомотиве». Успели сделать всe, что задумали?

— Ясно, что предела совершенству нет, но мы сделали процентов 85 от того, что планировали. Окно уже закрылось, и я бы не хотел говорить детально о том, чего мы не добрали. Мы можем быть довольны, что сделали очень хорошие приобретения, особенно с учетом тех условий, в которых находимся.

— В смысле финансовых?

— Нет, учитывая общую текущую ситуацию в российском футболе. Сегодня реалии таковы, что мы не можем пригласить в команду Гжегожа Крыховяка, Ведрана Чорлуку, Мануэля Фернандеша или любого другого легионера такого уровня. Надо смириться, что таких трансферов в ближайшее время не будет. Если топ-игрок даже захочет поехать в Россию, на него может надавить национальная федерация, заблокировав переход. И даже если он все-таки приедет, то в любой момент сможет расторгнуть контракт. Естественно, при таких вводных мы смотрим на российский рынок. И дальше мы будем продолжать смотреть в этом направлении.

— Всe же уточню про финансовые возможности. Ограничения были?

— Скажем так, разгуляться мы не могли. Но, объективно говоря, разве сейчас на рынке большое количество предложений? Если говорить о действительно качественных игроках, то у всех долгосрочные контракты и космическая цена выкупа. Естественно, переплачивать за кого-то какие-то сумасшедшие деньги у нас бюджета не было. В том числе в связи с теми событиями, которые происходили до нас.

— Коллеги говорили, что вы вообще не можете подписывать игроков за «живые» деньги.

— Это, неверное, всe решалось индивидуально по каждому игроку. И вообще у нас нет практики, что кто-то в одиночку может решить судьбу того или иного футболиста. Есть трансферный комитет, есть совет директоров, через них проходят все возможные приобретения. Всe абсолютно прозрачно, к тому же мы по всем расходам отчитываемся еще и в РФС. Начиная с 1 декабря трансферный комитет работал нон-стоп, мы собирались не реже, чем раз в неделю и обсуждали каждый вариант.

У «Локомотива» 6-й по стоимости состав в РПЛ (68,95 миллиона евро).

Команда идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

«Локомотив» не брал РПЛ с 2018 года.

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