«Крыховяк никого не подговаривал». Тренер «Краснодара» Сторожук – о весеннем уходе легионеров

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал ситуацию с массовым отъездом иностранных футболистов в марте 2022 года.

– Вы верили, что Крыховяк останется?

– Это не вопрос веры, летом Крыховяк три недели тренировался с «Краснодаром». Так же, как Рамирес, Кайо и Кордоба.

– Они не европейцы.

– Согласен, но я – тренер. У меня есть игроки, я должен работать с ними, уедут или нет – уже политический момент.

Да, вопрос был открыт, но что делать? Отстранять легионеров от общей группы? Мы рассчитывали на всех, кто приехал на сбор.

Вы лучше меня знаете, что писали про Крыховяка весной. Это неправда – он никого не подговаривал уходить из клуба.

Летом я общался со всеми легионерами один на один – мы же не были знакомы, мне нужно было составить мнение и узнать каждого чуть лучше.

Крыховяк сказал, что он готов играть за «Краснодар», весной смотрел игры, ему близко то, во что играет команда.

Безусловно, тяжело представить Крыховяка в том футболе, который мы требуем, но иметь в составе такого игрока – прекрасный опыт, думаю, мы как-нибудь подстроились бы.

Весной Крыховяк уходил в греческий АЕК.

Сейчас поляк выступает в «Аль-Шабабе» из Саудовской Аравии.

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