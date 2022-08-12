Генич: «Вандерсон был инициатором отъезда легионеров из «Краснодара». Крыховяк, наоборот, всех успокаивал»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, по чьей вине иностранные футболисты «Краснодара» весной захотели покинуть Россию.

– Ты сказал, что не Крыховяк подговаривал легионеров уехать из «Краснодара». Говорят, это был Вандерсон.

– Вандерсон, да так и есть. Он начал паниковать из-за всей этой истории. Именно он был инициатором. Больше ничего не скажу.

– Но он же бразилец...

– Он испугался. Он просто испугался и начал раскачивать лодку, а Крыховяк, наоборот, успокаивал.

Вандерсон сказал: «До свидания», а остальные: «Что мы будем делать?». Насколько я знаю, Гжегож всех пытался успокоить, но, к сожалению, у него не получилось.