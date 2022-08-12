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    Генич: «Вандерсон был инициатором отъезда легионеров из «Краснодара». Крыховяк, наоборот, всех успокаивал»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, по чьей вине иностранные футболисты «Краснодара» весной захотели покинуть Россию.

    – Ты сказал, что не Крыховяк подговаривал легионеров уехать из «Краснодара». Говорят, это был Вандерсон.

    – Вандерсон, да так и есть. Он начал паниковать из-за всей этой истории. Именно он был инициатором. Больше ничего не скажу.

    – Но он же бразилец...

    – Он испугался. Он просто испугался и начал раскачивать лодку, а Крыховяк, наоборот, успокаивал.

    Вандерсон сказал: «До свидания», а остальные: «Что мы будем делать?». Насколько я знаю, Гжегож всех пытался успокоить, но, к сожалению, у него не получилось.

    • Вандерсон до конца 2022 года находится в аренде в «Интернасьонале».
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до июня 2024-го.

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    Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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    Сегодня, 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11285

      Алексей З 18 минут назад

      " По чьей вине " ?
      Так все знают.
      Парень за кремлёвской стеной всё это устроил.
      Можно Генича и не пытать...

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      Рейтинг: +1977

      АЛЕКС 58 1 час назад

      О-о-о!!! Генич! Они при тебе обсуждали!!? Почему ты их не успокоил,не отговорил? Как теперь Магнит играть будет? Академия пшиком оказалась?

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