Генич призвал «Краснодар» отправить Крыховяка «на хер»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что «Краснодар» не должен оставлять в команде полузащитника Гжегожа Крыховяка.

«Краснодару» нужно отправить Крыховяка немедленно на хер. Он вернулся из-за денег. У него хороший контракт», – сказал Генич.