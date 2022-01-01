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Генич призвал «Краснодар» отправить Крыховяка «на хер»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что «Краснодар» не должен оставлять в команде полузащитника Гжегожа Крыховяка.

«Краснодару» нужно отправить Крыховяка немедленно на хер. Он вернулся из-за денег. У него хороший контракт», – сказал Генич.

  • У Крыховяка осталось 2 года контракта. Его зарплата – 3 миллиона евро за сезон.
  • Поляком интересуются в Саудовской Аравии.
  • Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.

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Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +24472

    bset 39 минут назад

    А другие легионеры от большой любви к России приезжают? Такой смешной.

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    Рейтинг: +16328

    житель СПб 57 минут назад

    Хорошее направление. Правильное.

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