Генич призвал «Краснодар» отправить Крыховяка «на хер»

А другие легионеры от большой любви к России приезжают? Такой смешной.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что «Краснодар» не должен оставлять в команде полузащитника Гжегожа Крыховяка.
«Краснодару» нужно отправить Крыховяка немедленно на хер. Он вернулся из-за денег. У него хороший контракт», – сказал Генич.
- У Крыховяка осталось 2 года контракта. Его зарплата – 3 миллиона евро за сезон.
- Поляком интересуются в Саудовской Аравии.
- Крыховяк выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.