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  • Крыховяк отреагировал на скандал с премиальными сборной Польши на ЧМ-2022

Крыховяк отреагировал на скандал с премиальными сборной Польши на ЧМ-2022

12 декабря 2022, 00:50
4

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о ситуации с премиальными для сборной Польши за игру на ЧМ-2022.

Сообщалось, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий обещал футболистам около 6,4 миллионов евро за выход в плей-офф, однако позже стало известно, что большая часть из этой суммы пойдет на развитие юношеского футбола в стране.

«Нам обещали большую сумму за выход в плей-офф. Мы приняли это к сведению, но с самого начала отнеслись к информации с недоверием, потому что уже кое-что повидали в жизни.

Мы договорились, что если это действительно случится, то часть средств пойдeт на благотворительность. Только такой шаг мог избавить нас от различных сплетен.

Группа футболистов, которые хорошо зарабатывают, могли бы отказаться от бонусов, но они не могут решать за других: для многих эти деньги изменили бы их финансовую ситуацию.

Могли ли мы отказаться от бонуса индивидуально? Представляете, как выглядели бы Крыховяк и Левандовски, которые отказались от премиальных, когда другие игроки этого не сделали? Нас бы назвали предателями, которые делают это ради своего имиджа», — цитирует Крыховяка matchyki.pl.

  • Польша проиграла в 1/8 финала ЧМ-2022 сборной Франции (1:3).
  • Россия и Польша должны были сыграть в стыках ЧМ-2022 в марте.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Польша Крыховяк Гжегож
Комментарии (4)
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Niklas80
1670810953
Бабло, бабло, дайте побольше бабла. Фу, читать противно.
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житель СПб
1670825180
Именно так и надо было поступить - отказаться от бонусов индивидуально! Обыкновенная жадность.
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odessakmv
1670825278
пш.ек отказавшийся от денег - это нонсес, у поляков в европе неофициальный статус - "нация спекулянтов (барыг)"
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kiballerie
1670829381
Жeна подаpила кaпли, что каpдинaльнo yлyчшили наш сeкc, он стaл в pази дольше, cтoяк кpепче, ощущения яpче и пpиятнeе. А жeна cтала pазвpатной и готовoй на все и opгaзмы крyтые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что pаньшe не попpобовали! Cоветyю попpобовать хоть pаз в жизни, жeна покyпалa здeсь -------- http://bot.fi/3sv6
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