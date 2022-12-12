Крыховяк отреагировал на скандал с премиальными сборной Польши на ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о ситуации с премиальными для сборной Польши за игру на ЧМ-2022.

Сообщалось, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий обещал футболистам около 6,4 миллионов евро за выход в плей-офф, однако позже стало известно, что большая часть из этой суммы пойдет на развитие юношеского футбола в стране.

«Нам обещали большую сумму за выход в плей-офф. Мы приняли это к сведению, но с самого начала отнеслись к информации с недоверием, потому что уже кое-что повидали в жизни.

Мы договорились, что если это действительно случится, то часть средств пойдeт на благотворительность. Только такой шаг мог избавить нас от различных сплетен.

Группа футболистов, которые хорошо зарабатывают, могли бы отказаться от бонусов, но они не могут решать за других: для многих эти деньги изменили бы их финансовую ситуацию.

Могли ли мы отказаться от бонуса индивидуально? Представляете, как выглядели бы Крыховяк и Левандовски, которые отказались от премиальных, когда другие игроки этого не сделали? Нас бы назвали предателями, которые делают это ради своего имиджа», — цитирует Крыховяка matchyki.pl.

Польша проиграла в 1/8 финала ЧМ-2022 сборной Франции (1:3).

Россия и Польша должны были сыграть в стыках ЧМ-2022 в марте.

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