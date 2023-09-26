Крыховяк завершил карьеру в сборной Польши

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк больше не будет выступать за сборную Польши.
«Сыграть 100 матчей с орлом на груди – это останется для меня самой большой честью как для человека, так и для спортсмена на всю оставшуюся жизнь.
В спортивном плане нет более прекрасного момента, чем петь гимн перед матчем команды на домашнем стадионе. Но пришло время сказать «спасибо». Сегодня я завершаю карьеру в польской сборной.
Спасибо болельщикам, которые были с нами в лучшие и худшие моменты. В каждом матче я старался изо всех сил, чтобы вы гордились нами.
Спасибо моей жене, семье, тренерам, членам штаба и всем, кого я встречал на своeм пути. Я скрещиваю пальцы за каждый следующий матч и до встречи на трибунах!» – написал футболист в соцсетях.
- Крыховяк играл за сборную Польши с 2008 года.
- Его статистика: 100 матчей, 5 голов, 6 ассистов.