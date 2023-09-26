Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Крыховяк завершил карьеру в сборной Польши

    Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк больше не будет выступать за сборную Польши.

    «Сыграть 100 матчей с орлом на груди – это останется для меня самой большой честью как для человека, так и для спортсмена на всю оставшуюся жизнь.

    В спортивном плане нет более прекрасного момента, чем петь гимн перед матчем команды на домашнем стадионе. Но пришло время сказать «спасибо». Сегодня я завершаю карьеру в польской сборной.

    Спасибо болельщикам, которые были с нами в лучшие и худшие моменты. В каждом матче я старался изо всех сил, чтобы вы гордились нами.

    Спасибо моей жене, семье, тренерам, членам штаба и всем, кого я встречал на своeм пути. Я скрещиваю пальцы за каждый следующий матч и до встречи на трибунах!» – написал футболист в соцсетях.

    • Крыховяк играл за сборную Польши с 2008 года.
    • Его статистика: 100 матчей, 5 голов, 6 ассистов.

    Новости по теме
    Крыховяк перешел в новый клуб после расторжения контракта с «Краснодаром» 3
    Крыховяк объявил о разрыве контракта с «Краснодаром» 3
    Жена Крыховяка показала, как загорает в Эр-Рияде без лифчика 6
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+