Крыховяк завершил карьеру в сборной Польши

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк больше не будет выступать за сборную Польши.

«Сыграть 100 матчей с орлом на груди – это останется для меня самой большой честью как для человека, так и для спортсмена на всю оставшуюся жизнь.

В спортивном плане нет более прекрасного момента, чем петь гимн перед матчем команды на домашнем стадионе. Но пришло время сказать «спасибо». Сегодня я завершаю карьеру в польской сборной.

Спасибо болельщикам, которые были с нами в лучшие и худшие моменты. В каждом матче я старался изо всех сил, чтобы вы гордились нами.

Спасибо моей жене, семье, тренерам, членам штаба и всем, кого я встречал на своeм пути. Я скрещиваю пальцы за каждый следующий матч и до встречи на трибунах!» – написал футболист в соцсетях.