Мурило: «С Николичем мне комфортнее, чем с Сeминым»

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра сравнил бывшего главного тренера команды Юрия Сeмина и нынешнего Марко Николича.
– Ты приезжал в «Локомотив» к Семину, теперь играешь у Николича. С кем лучше?
– Юрий Палыч чаще использовал меня в опорной зоне. А Николич вернул на более привычную позицию – в центр обороны. Все-таки изначально я защитник. Поэтому с Марко мне комфортнее.
– С Николичем «Локомотив» на седьмом месте.
– Думаю, слишком рано делать выводы. Пришли новые игроки – им нужно адаптироваться, сыграться, привыкнуть к схеме. За один день такие вещи не решаются.
Плюс, не очень правильно сравнивать результаты. Да, у нас есть второе место в прошлом сезоне, но новый чемпионат только-только начался. Еще все впереди. Чтобы оценивать сезон, нужно пройти его до конца.
- Мурило выступает за «Локо» с лета 2019 года.
- Семин покинул команду в мае этого года.
- Николич стал новым главным тренером с 1 июня.