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    Мурило: «С Николичем мне комфортнее, чем с Сeминым»

    Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра сравнил бывшего главного тренера команды Юрия Сeмина и нынешнего Марко Николича.

    – Ты приезжал в «Локомотив» к Семину, теперь играешь у Николича. С кем лучше?

    – Юрий Палыч чаще использовал меня в опорной зоне. А Николич вернул на более привычную позицию – в центр обороны. Все-таки изначально я защитник. Поэтому с Марко мне комфортнее.

    – С Николичем «Локомотив» на седьмом месте.

    – Думаю, слишком рано делать выводы. Пришли новые игроки – им нужно адаптироваться, сыграться, привыкнуть к схеме. За один день такие вещи не решаются.

    Плюс, не очень правильно сравнивать результаты. Да, у нас есть второе место в прошлом сезоне, но новый чемпионат только-только начался. Еще все впереди. Чтобы оценивать сезон, нужно пройти его до конца.

    • Мурило выступает за «Локо» с лета 2019 года.
    • Семин покинул команду в мае этого года.
    • Николич стал новым главным тренером с 1 июня.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3311

      Cleaner 22 минуты назад

      С Семиным второе место и игра в Лиге Чемпионов. С Николичем восьмое место и просмотр Еврокубков по телевизору. Конечно, так гораздо КОМФОРТНЕЕ.

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      Рейтинг: +9991

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Да один фиг ты бревно

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