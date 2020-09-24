Мурило: «С Николичем мне комфортнее, чем с Сeминым»

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра сравнил бывшего главного тренера команды Юрия Сeмина и нынешнего Марко Николича.

– Ты приезжал в «Локомотив» к Семину, теперь играешь у Николича. С кем лучше?

– Юрий Палыч чаще использовал меня в опорной зоне. А Николич вернул на более привычную позицию – в центр обороны. Все-таки изначально я защитник. Поэтому с Марко мне комфортнее.

– С Николичем «Локомотив» на седьмом месте.

– Думаю, слишком рано делать выводы. Пришли новые игроки – им нужно адаптироваться, сыграться, привыкнуть к схеме. За один день такие вещи не решаются.

Плюс, не очень правильно сравнивать результаты. Да, у нас есть второе место в прошлом сезоне, но новый чемпионат только-только начался. Еще все впереди. Чтобы оценивать сезон, нужно пройти его до конца.