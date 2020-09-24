Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мурило: «С Николичем мне комфортнее, чем с Сeминым»

24 сентября 2020, 20:49
11

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра сравнил бывшего главного тренера команды Юрия Сeмина и нынешнего Марко Николича.

– Ты приезжал в «Локомотив» к Семину, теперь играешь у Николича. С кем лучше?

– Юрий Палыч чаще использовал меня в опорной зоне. А Николич вернул на более привычную позицию – в центр обороны. Все-таки изначально я защитник. Поэтому с Марко мне комфортнее.

– С Николичем «Локомотив» на седьмом месте.

– Думаю, слишком рано делать выводы. Пришли новые игроки – им нужно адаптироваться, сыграться, привыкнуть к схеме. За один день такие вещи не решаются.

Плюс, не очень правильно сравнивать результаты. Да, у нас есть второе место в прошлом сезоне, но новый чемпионат только-только начался. Еще все впереди. Чтобы оценивать сезон, нужно пройти его до конца.

  • Мурило выступает за «Локо» с лета 2019 года.
  • Семин покинул команду в мае этого года.
  • Николич стал новым главным тренером с 1 июня.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Серкейра Мурило Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1600970138
Да один фиг ты бревно
Ответить
VGreen
1600974118
Палыч поднял тебя в опорку вынужденно - так как ты был днищем в защите и привозил голы, а в опорке не хватало игроков из-за травм. И таким образом по сути позволил тебе играть, хотя должен был сидеть на лавке. Протеже Кикнадзе п и з д а н у л по указке в пользу Николича и тем самым против Сёмина, всё тут понятно
Ответить
Бриг
1600975002
Он моложе.
Ответить
CSKA471
1600977045
Да кончай, вам дно в этом сезоне, Николич по моему любитель, подбор исполнителей по нашей лиге неплохой, игры - нет
Ответить
paracetamol
1600979219
Семин тренироваться заставлял, а этот только откаты с зарплаты требует.
Ответить
Mr Green
1600983385
потому что сладенький и не выдерживает давление. конечно, когда болтаешься около 10го места, особо очко не сжимается, нежели идти в тройке призёров.
Ответить
PAREVG.
1600983921
Ты такой "хороший"защитник, что после тебя еще один защитник нужен...
Ответить
Красногорск_Фан
1600988834
Не правильно в России его фамилию пишут. С таким количеством привозов правильно писать м.Удило
Ответить
Romantic2010
1601015223
Рубрика диванные эксперты) Сказал про Сёмина сладко и хорошо - о, какой замечательный защитник, больше таких в команду бы. Высказал свое мнение, что с Николичем легче - какой ужасный защитник, бревно! Суровая действительность диванных экспертов)
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
2
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+