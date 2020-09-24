Мурило: «В «Локомотиве» меня все устраивает, но мечта – играть в топ-клубе Европы»

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра рассказал о своей мечте однажды оказаться в европейском гранде.

– После первого сезона в «Крузейро» тебя вели «Порту» и «Бенфика». А Василий Кикнадзе говорил: Мурило знают Гвардиола и Зидан. Знал ли об этом ты?

– Да, что-то слышал. Мне рассказывал агент.

– Кикнадзе говорил: тебя взяли, чтобы выгодно продать через два-три года. Какие у тебя планы?

– Я вообще не думаю о будущем. Живу только сегодняшним днем и стараюсь работать так много, как это возможно. Логика такая: чем больше буду себя прокачивать, тем лучше все сложится в дальнейшем.

В «Локомотиве» меня все устраивает, но не буду скрывать, моя мечта – играть в топ-клубе Европы. Чтобы она осуществилась, нужно потрудиться. Так что сейчас я сосредоточен только на этом.

Мурило выступает за «Локо» с лета 2019 года.

В его активе один гол в 41 матче.

Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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