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    Мурило: «В «Локомотиве» меня все устраивает, но мечта – играть в топ-клубе Европы»

    Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра рассказал о своей мечте однажды оказаться в европейском гранде.

    – После первого сезона в «Крузейро» тебя вели «Порту» и «Бенфика». А Василий Кикнадзе говорил: Мурило знают Гвардиола и Зидан. Знал ли об этом ты?

    – Да, что-то слышал. Мне рассказывал агент.

    – Кикнадзе говорил: тебя взяли, чтобы выгодно продать через два-три года. Какие у тебя планы?

    – Я вообще не думаю о будущем. Живу только сегодняшним днем и стараюсь работать так много, как это возможно. Логика такая: чем больше буду себя прокачивать, тем лучше все сложится в дальнейшем.

    В «Локомотиве» меня все устраивает, но не буду скрывать, моя мечта – играть в топ-клубе Европы. Чтобы она осуществилась, нужно потрудиться. Так что сейчас я сосредоточен только на этом.

    • Мурило выступает за «Локо» с лета 2019 года.
    • В его активе один гол в 41 матче.
    • Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1203

      Валерий2705 50 минут назад

      Сейчас в ЛЧ будет наглядно видно, какой "топ-клуб тебя ждёт. Ты РПЛ то через раз тянешь.

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