Агент Мурило: «Получили более 20 предложений. Не можем предсказать, куда он уйдет»

В агентстве TFM Agency, представляющем интересы защитника «Локомотива» Мурило, прокомментировали информацию о переходе бразильца в «Палмейрас».

«Это неправда. Мурило, как и мы, не заинтересованы в трансфере в Бразилию, а «Локомотив» не просит его перехода.

Мурило получил предложения от более чем 20 клубов за последние недели – каждый день мы получаем новое.

Мы не можем предсказать, куда он уйдет, потому что «Локомотив» должен принять какое-то из предложений. Только тогда будет ясно», – сообщили в агентстве.