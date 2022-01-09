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    Агент Мурило: «Получили более 20 предложений. Не можем предсказать, куда он уйдет»

    В агентстве TFM Agency, представляющем интересы защитника «Локомотива» Мурило, прокомментировали информацию о переходе бразильца в «Палмейрас».

    «Это неправда. Мурило, как и мы, не заинтересованы в трансфере в Бразилию, а «Локомотив» не просит его перехода.

    Мурило получил предложения от более чем 20 клубов за последние недели – каждый день мы получаем новое.

    Мы не можем предсказать, куда он уйдет, потому что «Локомотив» должен принять какое-то из предложений. Только тогда будет ясно», – сообщили в агентстве.

    • Мурило играет за «Локо» с 2019 года.
    • Его купили за 2,5 миллиона евро у «Крузейро».
    • В текущем сезоне в активе игрока 1 ассист в 9 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15261

      paracetamol 36 минут назад

      А чё, и продадут локи, прекрасный повод попилить!

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      Рейтинг: +1426

      моэм 50 минут назад

      Представить себе очередь из 20 , даже 40 клубов я могу...если конечно это толпа нищих или "синяков" мечтающих заполучить его бесплатно , с предложениями поиграть "за похлёбку" ...реального , конкретного и приличного предложения конечно же ни одного ...да и вообще скорее неприятно , что тебя хочет поиметь такая большая толпа.

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