Агент Мурило: «Получили более 20 предложений. Не можем предсказать, куда он уйдет»

В агентстве TFM Agency, представляющем интересы защитника «Локомотива» Мурило, прокомментировали информацию о переходе бразильца в «Палмейрас».
«Это неправда. Мурило, как и мы, не заинтересованы в трансфере в Бразилию, а «Локомотив» не просит его перехода.
Мурило получил предложения от более чем 20 клубов за последние недели – каждый день мы получаем новое.
Мы не можем предсказать, куда он уйдет, потому что «Локомотив» должен принять какое-то из предложений. Только тогда будет ясно», – сообщили в агентстве.
- Мурило играет за «Локо» с 2019 года.
- Его купили за 2,5 миллиона евро у «Крузейро».
- В текущем сезоне в активе игрока 1 ассист в 9 матчах.
Источник: Sport24