Агент: «Мне не известно о желании «Локомотива» продать Мурило «Краснодару»

Лукас Минейро, агент защитника «Локомотива» Мурило, прокомментировал информацию о том, что технический директор московского клуба Томас Цорн предлагал 24-летнего бразильца «Краснодару».

«Мне не известно о желании «Локомотива» продать Мурило «Краснодару», – сказал Минейро.

По информации «Чемпионата», помимо Мурило Цорн предлагал «Краснодару» Дмитрия Баринова , Федора Смолова и Антона Миранчука .

, и . Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».

Он заключил с «Локо» контракт на 3 года. Зарплата Цорна – 400 тысяч евро в год.

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