Агент: «Мне не известно о желании «Локомотива» продать Мурило «Краснодару»

Лукас Минейро, агент защитника «Локомотива» Мурило, прокомментировал информацию о том, что технический директор московского клуба Томас Цорн предлагал 24-летнего бразильца «Краснодару».
«Мне не известно о желании «Локомотива» продать Мурило «Краснодару», – сказал Минейро.
- По информации «Чемпионата», помимо Мурило Цорн предлагал «Краснодару» Дмитрия Баринова, Федора Смолова и Антона Миранчука.
- Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».
- Он заключил с «Локо» контракт на 3 года. Зарплата Цорна – 400 тысяч евро в год.
Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других»
Источник: «Спорт-Экспресс»