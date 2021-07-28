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  • Агент: «Мне не известно о желании «Локомотива» продать Мурило «Краснодару»

Агент: «Мне не известно о желании «Локомотива» продать Мурило «Краснодару»

28 июля 2021, 00:55
3

Лукас Минейро, агент защитника «Локомотива» Мурило, прокомментировал информацию о том, что технический директор московского клуба Томас Цорн предлагал 24-летнего бразильца «Краснодару».

«Мне не известно о желании «Локомотива» продать Мурило «Краснодару», – сказал Минейро.

Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Серкейра Мурило Цорн Томас
Комментарии (3)
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Garrincha58
1627451419
происки СМИ.... Локо вводит всех в заблуждение
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PAREVG.
1627466559
Неуважаемый Лукас Минейро. возьмите своего подопечного, и избавьте Локомотив от его присутствия, бездарной игры и постоянных, результативных ошибок в обороне. Можете его бесплатно пристроить хоть в Краснодар, хоть в Манчестер Сити, хоть в Барселону, вот только он больше нигде, никому, нахрен не нужен, его место- в лучшем случае Российский ПФЛ, ну или дворовая команда бразильских фавел.
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Паровоз888
1627484565
Мурило, только привозит опасные моменты, в штрафную площадь своих ворот! Зачем он нужен вообще??
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