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    «Локомотив» предоставил дополнительный отдых Гилерме, Мурило и Зе Луишу

    Три футболиста «Локомотива» прилетят на сбор в середине следующей недели. Это Гилерме, Мурило и Зе Луиш.

    Игрокам предоставлен дополнительный отдых.

    Гилерме и Мурило год не видели семьи в Бразилии из-за пандемии коронавируса, а Зе Луиш продолжает восстановление под присмотром врачей.

    • «Локомотив» занимает восьмое место в РПЛ.
    • Первый матч команды во второй части сезона – 20 февраля против «Тамбова» в Кубке России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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