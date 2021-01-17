«Локомотив» предоставил дополнительный отдых Гилерме, Мурило и Зе Луишу

Три футболиста «Локомотива» прилетят на сбор в середине следующей недели. Это Гилерме, Мурило и Зе Луиш.

Игрокам предоставлен дополнительный отдых.

Гилерме и Мурило год не видели семьи в Бразилии из-за пандемии коронавируса, а Зе Луиш продолжает восстановление под присмотром врачей.

«Локомотив» занимает восьмое место в РПЛ.

Первый матч команды во второй части сезона – 20 февраля против «Тамбова» в Кубке России.