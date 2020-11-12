Защитник «Локомотива» Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник «Локомотива» Мурило получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает пресс-служба московского клуба.
Игрок может принять участие в товарищеских матчах с Южной Кореей (14 ноября) и Египтом (17 ноября). Оба матча пройдут в Каире.
- Бразильская конфедерация футбола ранее назвала состав олимпийской сборной на матчи с национальными командами Саудовской Аравии и Египта.
- В финальный список вошли 23 футболиста, среди которых полузащитник «Зенита» Вендел и защитник «Спартака» Айртон.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»