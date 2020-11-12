Защитник «Локомотива» Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник «Локомотива» Мурило получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает пресс-служба московского клуба.

Игрок может принять участие в товарищеских матчах с Южной Кореей (14 ноября) и Египтом (17 ноября). Оба матча пройдут в Каире.