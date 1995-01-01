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    «Локомотив» на 35-й минуте матча с «Ахматом» остался в меньшинстве

    В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». На 35-й минуте прямую красную карточку получил защитник москвичей Мурило.

    За его фол был назначен штрафной, реализованный Даниилом Уткиным, принадлежащим «Краснодару».

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
    • «Ахмат» в случае победы поднимется на 8-е место.
    • «Локомотив» идет в зоне еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии11
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      Рейтинг: +14998

      Garrincha58 6 минут назад

      вот раскудахтались их и удалить нельзя, а все радовались когда ни за х... удалили Клаудиньо всё ваша привилегия закончилась после увольнения Сухины теперь будете как все

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      Рейтинг: -83

      СуперПАВ9 1 час назад

      Надо было улалить за симуляцию

      2
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      Рейтинг: -83

      СуперПАВ9 1 час назад

      Максимум желтая

      2
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      Рейтинг: +12350

      житель СПб > СуперПАВ9 5 минут назад

      Дело в том, что если фол был - то по правилам в этих условиях должна быть красная. Вопрос может быть только о том - был фол или не был. Фол - это в данном случае касание, которое помешало играть. Все остальное - лирика. И, пожалуйста, не угрожайте здесь убийством другим посетителям сайта и их родственникам. Можете утратить возможность на длительное время здесь комментировать, и мы не сможем Вам корректно отвечать.

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      Рейтинг: +3539

      PAREVG. 1 час назад

      Черт бы этого вонючего мартыхая побрал, который Му(д)рило.

      Как он в составе, у Локо пожар в обороне, сейчас КК заработал, хотя игрок Ахмата на ударную позицию вряд ли бы вышел...

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      Рейтинг: -83

      СуперПАВ9 > PAREVG. 1 час назад

      Ты дибил там не было удаления

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      Рейтинг: +3539

      PAREVG. > СуперПАВ9 1 час назад

      Повторяю еще раз, меня ваше мнение НЕ ИНТЕРЕСУЕТ.

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      Рейтинг: -83

      СуперПАВ9 > PAREVG. 1 час назад

      Понял меня?

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      Рейтинг: -83

      СуперПАВ9 > PAREVG. 1 час назад

      Я тебя найду башку те оторву и твоим родственикам

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      Рейтинг: +2718

      Красногорск_Фан 1 час назад

      М.у.д.и.л.о. в старте жди беды ))) давно не видел такого слабого локо как сегодня. пол основы выбыло

      5
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      Рейтинг: +1134

      balam > Красногорск_Фан 8 минут назад

      да уж,ситуевина

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