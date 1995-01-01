«Локомотив» на 35-й минуте матча с «Ахматом» остался в меньшинстве

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». На 35-й минуте прямую красную карточку получил защитник москвичей Мурило.

За его фол был назначен штрафной, реализованный Даниилом Уткиным, принадлежащим «Краснодару».