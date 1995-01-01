«Локомотив» на 35-й минуте матча с «Ахматом» остался в меньшинстве

вот раскудахтались их и удалить нельзя, а все радовались когда ни за х... удалили Клаудиньо всё ваша привилегия закончилась после увольнения Сухины теперь будете как все
В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». На 35-й минуте прямую красную карточку получил защитник москвичей Мурило.
За его фол был назначен штрафной, реализованный Даниилом Уткиным, принадлежащим «Краснодару».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
- «Ахмат» в случае победы поднимется на 8-е место.
- «Локомотив» идет в зоне еврокубков.