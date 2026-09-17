Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 5 млн

Мурило Серкейра - статистика

Палмейрас
27 марта 1997 (29)
#26 | Защитник
188 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
ЛДУ
3 : 2
17.09.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
45'
77'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
1 : 0
10.09.2026
ЛДУ
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палмейрас
23
2
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
45'
77'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
23.08.2026
Васко да Гама
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.08.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
0 : 0
09.08.2026
Интернасьонал
1' - 90'
39'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
0 : 4
30.07.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
1 : 2
27.07.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 3
23.07.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Палмейрас
1 : 0
31.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
1' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
03.05.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
1 : 0
20.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 47'
30'
47'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
0 : 1
22.03.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
2 : 1
26.02.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 3
13.02.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
1' - 90'
24'
28'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
29.01.2026
Палмейрас
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
23:43
1
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+