Мирослав Богосавац - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Мирослав
|Фамилия
|Богосавац
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Мирослав
|Фамилия
|Богосавац
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Динамо (Москва)
|29.09.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)