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РПЛ 2026/2027
Команды
Ахмат
Мирослав Богосавац
Статистика
€ 1,20 млн
Мирослав Богосавац - статистика
Ахмат
14 октября 1996 (29)
#8 | Защитник
176 см
Сербия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 0
17.09.2026
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
3 : 2
13.09.2026
Динамо Мх
1' - 90'
69'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 1
07.09.2026
Ахмат
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
3 : 3
29.08.2026
Крылья Советов
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Россия. Кубок 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 1
05.08.2026
Ахмат
1' - 90'
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