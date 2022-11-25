Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент: «Слышал про возможный интерес «Спартака» и «Локомотива» к Богосавацу из «Ахмата»

    Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, интересуются ли защитником Мирославом Богосавацем другие клубы РПЛ.

    – Есть ли интерес из России?

    – В данный момент нет никакого официального интереса. Доходили слухи о возможном интересе «Спартака» и «Локомотива», но ни с кем официально мы об этом не общались. Пока это только слухи. Но я смотрю на российский рынок и там пока что тихо. Возможно, в середине декабря или начале января начнется активность.

    • 26-летний серб стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Богосаваца 16 матчей, 2 ассиста.
    • Серб в Грозном 2 года.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Все должно получиться». Самсонов – о борьбе «Торпедо» за выживание
    Гайч: «Конечно, с «Зенитом» реально бороться. Рано отдавать ему титул»
    Пиняев: «Болею за Месси. После победы на ЧМ-2022 даже фанаты Роналду до него не докопаются» 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11