Агент: «Слышал про возможный интерес «Спартака» и «Локомотива» к Богосавацу из «Ахмата»

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, интересуются ли защитником Мирославом Богосавацем другие клубы РПЛ.

– Есть ли интерес из России?

– В данный момент нет никакого официального интереса. Доходили слухи о возможном интересе «Спартака» и «Локомотива», но ни с кем официально мы об этом не общались. Пока это только слухи. Но я смотрю на российский рынок и там пока что тихо. Возможно, в середине декабря или начале января начнется активность.

26-летний серб стоит 3 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Богосаваца 16 матчей, 2 ассиста.

Серб в Грозном 2 года.

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