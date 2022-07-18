4 футболиста «Ахмата» попали в символическую сборную 1-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной первого тура чемпионата России.

В нее включены четыре игрока «Ахмата», по два футболиста из ЦСКА и «Крыльев Советов», а также представители «Краснодара», «Сочи» и «Локомотива».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Юрий Журавлeв («Ахмат»), Мирослав Богосавац («Ахмат»), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА);

Полузащитники: Артeм Тимофеев («Ахмат»), Роман Ежов («Крылья Советов»), Ибрагим Цаллагов («Сочи»), Хорхе Карраскаль (ЦСКА);

Нападающие: Максим Глушенков («Крылья Советов»), Вильсон Изидор («Локомотив»).