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4 футболиста «Ахмата» попали в символическую сборную 1-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной первого тура чемпионата России.

В нее включены четыре игрока «Ахмата», по два футболиста из ЦСКА и «Крыльев Советов», а также представители «Краснодара», «Сочи» и «Локомотива».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Юрий Журавлeв («Ахмат»), Мирослав Богосавац («Ахмат»), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА);

Полузащитники: Артeм Тимофеев («Ахмат»), Роман Ежов («Крылья Советов»), Ибрагим Цаллагов («Сочи»), Хорхе Карраскаль (ЦСКА);

Нападающие: Максим Глушенков («Крылья Советов»), Вильсон Изидор («Локомотив»).

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Источник: WhoScored

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1637

    fakeid 56 минут назад

    у хряков сейчас должно сильно пригореть от этого обстоятельства)

    0
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    ...
    Рейтинг: +460

    Сделаны из Дерева > fakeid 47 минут назад

    а у бомжарника не горит?

    2
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