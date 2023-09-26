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    • Самые дорогие игроки РПЛ с контрактами, истекающими летом 2024 года: в топ-4 трое спартаковцев

    Самые дорогие игроки РПЛ с контрактами, истекающими летом 2024 года: в топ-4 трое спартаковцев

    Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов, чьи контракты с клубами РПЛ действуют лишь до конца сезона.

    В топ-12 по три представителя «Спартака» и «Локомотива», двое – из «Динамо», по одному игроку «Зенита», «Краснодара», «Ахмата» и «Оренбурга».

    Все трое спартаковцев входят в топ-4 рейтинга. Их суммарная рыночная стоимость – 24,5 миллиона евро.

    1. Квинси Промес («Спартак») – 11 млн евро;
    2. Георгий Джикия («Спартак») – 7,5 млн евро;
    3. Константин Тюкавин («Динамо») – 7 млн евро;
    4. Роман Зобнин («Спартак») – 6 млн евро;
    5. Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – 5 млн евро;
    6. Антон Миранчук («Локомотив») – 5 млн евро;
    7. Андрей Мостовой («Зенит») – 3,5 млн евро;
    8. Мирослав Богосавац («Ахмат») – 3,5 млн евро;
    9. Артем Дзюба («Локомотив») – 3,5 млн евро;
    10. Ильзат Ахметов («Краснодар») – 3 млн евро;
    11. Лукас Вера («Оренбург») – 3 млн евро;
    12. Федор Смолов («Динамо») – 3 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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