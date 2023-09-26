Самые дорогие игроки РПЛ с контрактами, истекающими летом 2024 года: в топ-4 трое спартаковцев

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов, чьи контракты с клубами РПЛ действуют лишь до конца сезона.
В топ-12 по три представителя «Спартака» и «Локомотива», двое – из «Динамо», по одному игроку «Зенита», «Краснодара», «Ахмата» и «Оренбурга».
Все трое спартаковцев входят в топ-4 рейтинга. Их суммарная рыночная стоимость – 24,5 миллиона евро.
- Квинси Промес («Спартак») – 11 млн евро;
- Георгий Джикия («Спартак») – 7,5 млн евро;
- Константин Тюкавин («Динамо») – 7 млн евро;
- Роман Зобнин («Спартак») – 6 млн евро;
- Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – 5 млн евро;
- Антон Миранчук («Локомотив») – 5 млн евро;
- Андрей Мостовой («Зенит») – 3,5 млн евро;
- Мирослав Богосавац («Ахмат») – 3,5 млн евро;
- Артем Дзюба («Локомотив») – 3,5 млн евро;
- Ильзат Ахметов («Краснодар») – 3 млн евро;
- Лукас Вера («Оренбург») – 3 млн евро;
- Федор Смолов («Динамо») – 3 млн евро.
Источник: Transfermarkt