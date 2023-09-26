Самые дорогие игроки РПЛ с контрактами, истекающими летом 2024 года: в топ-4 трое спартаковцев

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов, чьи контракты с клубами РПЛ действуют лишь до конца сезона.

В топ-12 по три представителя «Спартака» и «Локомотива», двое – из «Динамо», по одному игроку «Зенита», «Краснодара», «Ахмата» и «Оренбурга».

Все трое спартаковцев входят в топ-4 рейтинга. Их суммарная рыночная стоимость – 24,5 миллиона евро.