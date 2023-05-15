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  • Опубликована сборная 27-го тура РПЛ по версии WhoScored: полсостава из «Ахмата»

Опубликована сборная 27-го тура РПЛ по версии WhoScored: полсостава из «Ахмата»

15 мая 2023, 11:11
2

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 27-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Ахмата», ЦСКА, «Спартака», «Сочи» и «Химок».

Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»);

Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Виллиан Роша (ЦСКА), Лео Андраде («Химки»), Мирослав Богосавац («Ахмат»);

Полузащитники: Иван Обляков (ЦСКА), Нене Гбамбле («Ахмат»), Никита Бурмистров («Сочи»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Мохамед Конате («Ахмат»), Александр Соболев («Спартак»).

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Источник: WhoScored
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Химки Сочи Спартак Бурмистров Никита Шелия Гиорги Чалов Федор Обляков Иван Соболев Александр Конате Мохамед Тодорович Дарко Богосавац Мирослав Роша Виллиан Андраде Лео Гбамбле Нене
Комментарии (2)
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партизан84
1684145293
таааааак, кому-то отключат газ)))))
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Теркчанин
1684171234
Нене Джуниор Гамбле тоже надо было туда,очень хорошо сыграл,и первый гол на его счету.
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