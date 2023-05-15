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    • Опубликована сборная 27-го тура РПЛ по версии WhoScored: полсостава из «Ахмата»

    Опубликована сборная 27-го тура РПЛ по версии WhoScored: полсостава из «Ахмата»

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 27-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Ахмата», ЦСКА, «Спартака», «Сочи» и «Химок».

    Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»);

    Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Виллиан Роша (ЦСКА), Лео Андраде («Химки»), Мирослав Богосавац («Ахмат»);

    Полузащитники: Иван Обляков (ЦСКА), Нене Гбамбле («Ахмат»), Никита Бурмистров («Сочи»);

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Мохамед Конате («Ахмат»), Александр Соболев («Спартак»).

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    Источник: WhoScored

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