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  • Соболев – лучший игрок 24-го тура РПЛ по версии WhoScored. Сычев и Евгеньев – в символической сборной

Соболев – лучший игрок 24-го тура РПЛ по версии WhoScored. Сычев и Евгеньев – в символической сборной

6 апреля 2021, 09:59
6

Портал WhoScored составил символическую сборную 24-го тура РПЛ.

В число 11 лучших вошли три представителя «Ахмата», разгромившего «Краснодар» (5:0). Лучшим игроком тура стал нападающий Александр Соболев, получивший оценку 9,1.

Вратарь: Виталий Сычев («Тамбов»);

Защитники: Андрей Семенов, Мирослав Богосавац (оба – «Ахмат»), Роман Евгеньев («Динамо»), Арсен Адамов («Урал»);

Полузащитники: Виктор Мозес («Спартак»), Исмаэл («Ахмат»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Арнор Сигурдссон (ЦСКА);

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Источник: WhoScored
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Тамбов Урал ЦСКА Локомотив Ахмат Семенов Андрей Мозес Виктор Крыховяк Гжегож Евгеньев Роман Адамов Арсен Соболев Александр Исмаэл Сигурдссон Арнор Богосавац Мирослав Тюкавин Константин Сычев Виталий
Комментарии (6)
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Untitled-1
1617695352
Странно, а Валера говорит, что он ничего не сделал.
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ААМ
1617698304
Куда уж там до них игрокам Зенита.
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PAREVG.
1617700865
В принципе согласен.
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zra78
1617701108
У этого портала только сборная тура,хватит Соболева возносить.....
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Play
1617704618
Из Соболева потихоньку готовят замену Дзюбе во всех смыслах. Так же как и Дзюбу, в своё время, начинают захваливать на ровном месте. Два раза выпрыгнул в нужном месте, забил два гола, лучший игрок, то что лез на фланг постоянно, занимаясь не своим делом, потерял там мяч 100500 раз, об этом никто не скажет. Он даже не лучшим игроком матча был, не то что тура, Мозес фланг разрывал в пух и прах всю игру, Зобнин схавал весь центр поля,. не, не видели.
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Теркчанин
1617727930
Берише за один тайм забил 2 гола,а его в этом составе нет,очень странно.
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