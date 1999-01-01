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    Соболев – лучший игрок 24-го тура РПЛ по версии WhoScored. Сычев и Евгеньев – в символической сборной

    Портал WhoScored составил символическую сборную 24-го тура РПЛ.

    В число 11 лучших вошли три представителя «Ахмата», разгромившего «Краснодар» (5:0). Лучшим игроком тура стал нападающий Александр Соболев, получивший оценку 9,1.

    Вратарь: Виталий Сычев («Тамбов»);

    Защитники: Андрей Семенов, Мирослав Богосавац (оба – «Ахмат»), Роман Евгеньев («Динамо»), Арсен Адамов («Урал»);

    Полузащитники: Виктор Мозес («Спартак»), Исмаэл («Ахмат»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Арнор Сигурдссон (ЦСКА);

    Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1622

      Play 10 минут назад

      Из Соболева потихоньку готовят замену Дзюбе во всех смыслах. Так же как и Дзюбу, в своё время, начинают захваливать на ровном месте. Два раза выпрыгнул в нужном месте, забил два гола, лучший игрок, то что лез на фланг постоянно, занимаясь не своим делом, потерял там мяч 100500 раз, об этом никто не скажет. Он даже не лучшим игроком матча был, не то что тура, Мозес фланг разрывал в пух и прах всю игру, Зобнин схавал весь центр поля,. не, не видели.

      0
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      Рейтинг: +28272

      zra78 1 час назад

      У этого портала только сборная тура,хватит Соболева возносить.....

      0
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      Рейтинг: +2447

      PAREVG. 1 час назад

      В принципе согласен.

      1
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      Рейтинг: +1916

      ААМ 1 час назад

      Куда уж там до них игрокам Зенита.

      2
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      Рейтинг: +645

      Untitled-1 2 часа назад

      Странно, а Валера говорит, что он ничего не сделал.

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