Соболев – лучший игрок 24-го тура РПЛ по версии WhoScored. Сычев и Евгеньев – в символической сборной

Портал WhoScored составил символическую сборную 24-го тура РПЛ.

В число 11 лучших вошли три представителя «Ахмата», разгромившего «Краснодар» (5:0). Лучшим игроком тура стал нападающий Александр Соболев, получивший оценку 9,1.

Вратарь: Виталий Сычев («Тамбов»);

Защитники: Андрей Семенов, Мирослав Богосавац (оба – «Ахмат»), Роман Евгеньев («Динамо»), Арсен Адамов («Урал»);

Полузащитники: Виктор Мозес («Спартак»), Исмаэл («Ахмат»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Арнор Сигурдссон (ЦСКА);

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).