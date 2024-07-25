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  • Сербский футболист «Ахмата» рассказал о встрече с Кадыровым: «Очень хороший человек»

Сербский футболист «Ахмата» рассказал о встрече с Кадыровым: «Очень хороший человек»

25 июля 2024, 21:38
3

Полузащитник «Ахмата» Мирослав Богосовац поделился подробностями со встречи с Рамзаном Кадыровым.

«Я видел Кадырова один раз, когда он приходил на тренировку. Было очень приятно познакомиться с таким человеком, до этого я видел его только на фотографиях. Рамзан Ахматович – очень хороший человек. Он пообщался с каждым футболистом и сказал, что в нас очень верит», – поделился подробностями Богосавац.

  • 27-летний серб Мирослав Богосовац, играющий на позиции крайнего защитника, представляет цвета «Ахмата» с 2020 года.
  • В майке грозненского коллектива футболист провел 130 поединков. В них он сумел записать в актив 14 голевых пасов.
  • Коллектив Магомеда Адиева в 1-м туре нового сезона РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).
  • В следующем туре грозненцы встретятся с «Оренбургом».

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Ахмат Богосавац Мирослав
Комментарии (3)
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witcheniwi
1721934482
Кто ведётся на эти фуфло-каналы с прогнозами?)) Правильно! Таких нет. И всё потому что есть отличный старый сервис. 10 лет в деле. В любом поиске найдешь его по фразе – бронзовый прогноз. А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
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Max-Min-vkontakte
1721968518
дон
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