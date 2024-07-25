Сербский футболист «Ахмата» рассказал о встрече с Кадыровым: «Очень хороший человек»

Полузащитник «Ахмата» Мирослав Богосовац поделился подробностями со встречи с Рамзаном Кадыровым.

«Я видел Кадырова один раз, когда он приходил на тренировку. Было очень приятно познакомиться с таким человеком, до этого я видел его только на фотографиях. Рамзан Ахматович – очень хороший человек. Он пообщался с каждым футболистом и сказал, что в нас очень верит», – поделился подробностями Богосавац.