Сербский футболист «Ахмата» рассказал о встрече с Кадыровым: «Очень хороший человек»

Полузащитник «Ахмата» Мирослав Богосовац поделился подробностями со встречи с Рамзаном Кадыровым.
«Я видел Кадырова один раз, когда он приходил на тренировку. Было очень приятно познакомиться с таким человеком, до этого я видел его только на фотографиях. Рамзан Ахматович – очень хороший человек. Он пообщался с каждым футболистом и сказал, что в нас очень верит», – поделился подробностями Богосавац.
- 27-летний серб Мирослав Богосовац, играющий на позиции крайнего защитника, представляет цвета «Ахмата» с 2020 года.
- В майке грозненского коллектива футболист провел 130 поединков. В них он сумел записать в актив 14 голевых пасов.
- Коллектив Магомеда Адиева в 1-м туре нового сезона РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).
- В следующем туре грозненцы встретятся с «Оренбургом».
Источник: Metaratings.ru