Богосавац из «Ахмата» объяснил разгром Сербии от России

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац прокомментировал крупное поражение Сербии от России (0:4) в товарищеском матче.

«Испортило ли удаление игру? Да, после удаления Милана Гайича в игре всe изменилось. Судья мог показать жeлтую, так как была братская товарищеская игра. Но сборная России очень хорошо играла в атаке, у сербов ничего не получалось. Было два-три момента, но не смогли реализовать.

Сильно ли повлияло отсутствие Душана Влаховича? Да, Влаховича не хватало. Если бы Сербия вышла боевым составом, то была бы другая игра. Из основного состава играли Тадич, Йович, Лукич, Павлович, Гачинович. Но Стойкович выпустил на поле и тех, кто не всегда выходил в старте. На скамейке были футболисты очень высокого уровня. В Сербии вообще хватает талантливых игроков», – сказал серб.