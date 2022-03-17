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  • Захарян, Смолов и Язиджи – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Захарян, Смолов и Язиджи – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

17 марта 2022, 20:27

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 21-го тура чемпионата России.

В нее включены четыре футболиста «Динамо», два игрока ЦСКА, а также по одному представителю «Химок», «Ахмата», «Нижнего Новгорода», «Крыльев Советов» и «Ростова».

Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

Защитники: Мирослав Богосавац («Ахмат»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Матео Барач («Крылья Советов»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Арсен Захарян («Динамо»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Тугарев («Ростов»);

Нападающие: Федор Смолов («Динамо»), Юсуф Язиджи (ЦСКА).

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Источник: WhoScored
Россия. Премьер-лига Химки Ахмат Нижний Новгород Крылья Советов ЦСКА Динамо Ростов Смолов Федор Гоцук Кирилл Фернандес Марио Лантратов Илья Фомин Даниил Языджи Юсуф Тугарев Роман Шиманьски Себастьян Барач Матео Богосавац Мирослав Захарян Арсен
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