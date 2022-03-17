Захарян, Смолов и Язиджи – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной 21-го тура чемпионата России.
В нее включены четыре футболиста «Динамо», два игрока ЦСКА, а также по одному представителю «Химок», «Ахмата», «Нижнего Новгорода», «Крыльев Советов» и «Ростова».
Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);
Защитники: Мирослав Богосавац («Ахмат»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Матео Барач («Крылья Советов»), Марио Фернандес (ЦСКА);
Полузащитники: Арсен Захарян («Динамо»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Тугарев («Ростов»);
Нападающие: Федор Смолов («Динамо»), Юсуф Язиджи (ЦСКА).
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Источник: WhoScored