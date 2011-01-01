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    Евгеньев – лучший в РПЛ по успешности отборов. Барриос и Богосавац – в топ-3

    РПЛ опубликовала рейтинг лучших игроков чемпионата по успешности отборов.

    Защитник «Динамо» Роман Евгеньев – лидер по этому показателю. Из 82 попыток отбора успешными оказались 60 (73%).

    Вторым в рейтинге стал полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос (70%). Тройку замкнул защитник «Ахмата» Мирослав Богосовац (67%). Четвертое место у хавбека «Химок» Кирилла Боженова (66%), пятое – у полузащитника «Арсенала» Александра Ломовицкого, права на которого принадлежат «Спартаку» (65%).

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    Источник: инстаграм РПЛ

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6523

      САДЫЧОК 1 час назад

      Барриос , вообще номер 1 в нашем чемпе !

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