Евгеньев – лучший в РПЛ по успешности отборов. Барриос и Богосавац – в топ-3

РПЛ опубликовала рейтинг лучших игроков чемпионата по успешности отборов.
Защитник «Динамо» Роман Евгеньев – лидер по этому показателю. Из 82 попыток отбора успешными оказались 60 (73%).
Вторым в рейтинге стал полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос (70%). Тройку замкнул защитник «Ахмата» Мирослав Богосовац (67%). Четвертое место у хавбека «Химок» Кирилла Боженова (66%), пятое – у полузащитника «Арсенала» Александра Ломовицкого, права на которого принадлежат «Спартаку» (65%).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм РПЛ