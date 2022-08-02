«Челси» отпустит Алонсо в «Барселону», но при одном условии

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Будущее защитника «Челси» Маркоса Алонсо зависит от трансфера в лондонский клуб Марка Кукурельи из «Брайтона».
Если сделка состоится, то 31-летнего футболиста отпустят в «Барселону».
Алонсо хочет вернуться в Испанию этим летом и ждет разрешения от «Челси» на переговоры с «Барсой».
- Покупка Кукурельи обойдется «Челси» в 50 миллионов фунтов.
- Также на испанского фулбека претендует «Манчестер Сити».