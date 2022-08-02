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    «Челси» отпустит Алонсо в «Барселону», но при одном условии

    Будущее защитника «Челси» Маркоса Алонсо зависит от трансфера в лондонский клуб Марка Кукурельи из «Брайтона».

    Если сделка состоится, то 31-летнего футболиста отпустят в «Барселону».

    Алонсо хочет вернуться в Испанию этим летом и ждет разрешения от «Челси» на переговоры с «Барсой».

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    Источник: The Guardian

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3033

      acor94 1 час назад

      Да вы задолбали. У вас новый редактор? Но при одном условии но при одном условии но при одном условии. **** почти в каждой новости!

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