«Челси» отпустит Алонсо в «Барселону», но при одном условии

Будущее защитника «Челси» Маркоса Алонсо зависит от трансфера в лондонский клуб Марка Кукурельи из «Брайтона».

Если сделка состоится, то 31-летнего футболиста отпустят в «Барселону».

Алонсо хочет вернуться в Испанию этим летом и ждет разрешения от «Челси» на переговоры с «Барсой».