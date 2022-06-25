Алонсо и Аспиликуэта надеются на завершение трансфера в «Барселону» на следующей неделе

Трансферы защитников «Челси» Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты в «Барселону» близки к завершению. Документы должны быть подписаны на следующей неделе – на это надеются игроки.

Стоимость каждого игрока составит 13 миллионов евро, но есть вероятность, что каталонцам удастся ее уменьшить.

31-летний Алонсо играет в «Челси» с 2016 года.

Оба игрока брали с «Челси» Лигу чемпионов.

Алонсо и Аспиликуэта – испанцы.

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