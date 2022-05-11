«Барселона» предложила 32-летнему Аспиликуэте 11 миллионов в год

«Барселона» по-прежнему заинтересована в правом защитнике «Челси» Сесаре Аспиликуэте. Ему предложен двухлетний контракт.

В нем прописана зарплата в размере 11 миллионов фунтов стерлингов в год.

Контракт Аспиликуэты с «Челси» истекает через год.

Он в команде с 2012 года, брал с ней Лигу чемпионов.

В сезоне АПЛ 32-летний испанец провел 24 матча, забил гол, сделал 2 ассиста.

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