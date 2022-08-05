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    Аспиликуэта объяснил, почему продлил контракт с «Челси»

    Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал продление контракта с лондонским клубом.

    «Я очень рад продлить контракт с «Челси». Это мой дом. Прошло почти 10 лет с тех пор, как я впервые присоединился к клубу. Я чувствую любовь и очень взволнован новым проектом.

    Я горд быть капитаном команды. Надеюсь, у нас будет много хороших воспоминаний», – сказал Аспиликуэта.

    • Аспиликуэта выступает за «Челси» с августа 2012 года.
    • За 10 сезонов он провел 476 матчей, забил 17 голов и сделал 56 ассистов.
    • С командой 32-летний футболист выиграл 9 трофеев.

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    Источник: сайт «Челси»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97403

      zigbert 2 часа назад

      Арсенал сделал все чтобы оставить Аспиликуэту.

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