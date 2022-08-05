Аспиликуэта объяснил, почему продлил контракт с «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал продление контракта с лондонским клубом.
«Я очень рад продлить контракт с «Челси». Это мой дом. Прошло почти 10 лет с тех пор, как я впервые присоединился к клубу. Я чувствую любовь и очень взволнован новым проектом.
Я горд быть капитаном команды. Надеюсь, у нас будет много хороших воспоминаний», – сказал Аспиликуэта.
- Аспиликуэта выступает за «Челси» с августа 2012 года.
- За 10 сезонов он провел 476 матчей, забил 17 голов и сделал 56 ассистов.
- С командой 32-летний футболист выиграл 9 трофеев.
Источник: сайт «Челси»