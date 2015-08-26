«Крылья Советов» взяли в аренду Бато

«Крылья Советов» арендовали у бельгийского «Мехелена» защитника Шелдона Бато. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. За «Крылышками» закреплено право выкупа игрока.

Игрок прокомментировал свой переход:

– Что повлияло на твой переезд в Россию?

– Слышал, что в России холодно, но здесь хороший уровень футбола. Я всегда искал новые вызовы. Даже когда еще был совсем молодым. Думаю, что «Крылья» и Россия отлично подходят для меня.

– Личность Франка Веркаутерена повлияла на переход?

– Конечно. Мы работали вместе раньше и относимся друг к другу с большим уважением. Знаю, что Франк верит в меня и мы вместе создадим хорошую связку.

– В каком качестве тебя планируют использовать на поле?

– Обычно я играю центрального защитника, но также могу сыграть и на правом или левом краях защиты. А также в опорной зоне полузащиты. Моя позиция будет зависеть от потребностей команды.